Ông Trump tuyên bố tấn công đảo Kharg của Iran 14/03/2026 08:30

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thực hiện "cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông" vào đảo Kharg (Iran) – nơi chế biến lượng lớn dầu thô của Iran.

"Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông và hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – viên ngọc quý của Iran" – ông Trump viết trên mạng xã hội TruthSocial.

Ảnh chụp vệ tinh đảo Kharg của Iran. Ảnh: PLANET LABS PBC/AFP

Ông cũng cho biết phía Mỹ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và vẫn bảo toàn các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên đảo.

“Tôi đã chọn không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo. Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, làm bất cứ điều gì để can thiệp vào việc đi lại tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này” – ông Trump viết.

Phía Iran chưa bình luận về vấn đề này.

Đảo Kharg là một hòn đảo san hô nhỏ rộng gần 20 km vuông, nằm ở Vịnh Ba Tư ngoài khơi bờ biển tây nam của Iran. Hòn đảo này nằm cách eo biển Hormuz khoảng 483 km.

Theo tờ Politico, các cơ sở chế biến dầu mỏ tại đảo Kharg là một thành phần nền tảng của nền kinh tế Iran. Khoảng 90% lượng dầu thô của Iran được chế biến tại đảo Kharg. Sự gián đoạn với hoạt động chế biến dầu mỏ tại hòn đảo có thể ảnh hưởng lớn nền kinh tế Iran.