Chiến sự Trung Đông: Mỹ họp báo nêu thiệt hại Iran sau gần 2 tuần chiến dịch, tuyên bố sắp đánh đòn mạnh nhất; Diễn biến mới vụ tên lửa từ Iran bay sang Thổ Nhĩ Kỳ 13/03/2026 20:46

(PLO)- Mỹ tuyên bố sắp giáng đòn mạnh nhất vào Iran; Tehran hoài nghi có 'bên thứ ba' liên quan vụ tên lửa hướng về Thổ Nhĩ Kỳ; Ông Macron làm rõ vai trò của Pháp trong chiến sự Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Mỹ tuyên bố sắp giáng đòn mạnh nhất vào Iran

Tại cuộc họp báo ở bang Virginia (Mỹ) ngày 13-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đang triển khai chiến dịch quân sự theo đúng kế hoạch nhằm phá hủy toàn bộ các năng lực quân sự “đáng kể” của Iran.

Ông Hegseth nói rằng Mỹ và Israel đã đạt được những thành công quân sự lớn trong chiến dịch tấn công nhằm vào Iran, đài CNN đưa tin.

“Iran hiện không còn hệ thống phòng không, không còn không quân và cũng không còn hải quân” - ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 13-3. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS

Theo ông, số lượng tên lửa của Iran đã giảm tới 90%, trong khi các máy bay không người lái (UAV) tấn công giảm 95%.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran.

“Giữa không quân của chúng tôi và của Israel, hơn 15.000 mục tiêu của đối phương đã bị đánh trúng, tức trung bình hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày” - ông Hegseth cho biết.

Ông khẳng định chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch nhằm “đánh bại, phá hủy và vô hiệu hóa toàn bộ các năng lực quân sự đáng kể của Iran với tốc độ mà thế giới chưa từng chứng kiến”.

“Trong thời gian rất gần, tất cả các công ty quốc phòng của Iran sẽ bị phá hủy” - vị bộ trưởng tuyên bố.

Ông Hegseth tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép trong cuộc chiến, đồng thời cho biết ngày 13-3 (giờ Mỹ) sẽ là ngày có quy mô không kích lớn nhất nhằm vào Iran.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine nói rằng lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục nhắm vào năng lực rải thủy lôi của Iran.

Ông Caine nhận định Iran vẫn còn khả năng gây nguy hiểm cho các tàu thương mại cũng như lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh.

Phía Iran chưa lên tiếng về các phát ngôn từ Mỹ.

NATO xác nhận đánh chặn tên lửa từ Iran hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Iran hoài nghi có "bên thứ ba"

Ngày 13-3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu lần thứ 3 liên minh này chặn tên lửa tương tự kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, theo hãng tin Al Jazeera.

“NATO vẫn duy trì cảnh giác và kiên định trong việc bảo vệ tất cả các đồng minh” - người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang tham vấn với Iran “để làm rõ mọi khía cạnh” liên quan đến vụ việc tên lửa mới nhất.

Cùng ngày 13-3, Đại sứ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ - ông Mohammad Hassan Habibollahzadeh nhấn mạnh Tehran không chịu trách nhiệm về các vụ việc tên lửa gần đây trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ và đang chờ kết quả của cuộc điều tra chung, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng vũ trang, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Ngoại giao của chúng tôi trước đó đã ra tuyên bố phủ nhận mọi liên quan các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc đạn dược nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Để làm rõ tình hình và giải quyết mọi hiểu lầm, chúng tôi đã đề xuất thành lập một nhóm kỹ thuật để xem xét kỹ lưỡng vụ việc. Chúng tôi vẫn chưa rõ điều này có thể đã xảy ra như thế nào” - ông Habibollahzadeh nói.

Theo ông Habibollahzadeh, các hành động nói trên có thể do bên thứ 3 thực hiện nhằm phá hoại quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

“Chúng tôi cho rằng những hành động này có thể do các bên thứ ba tiến hành với mục đích làm tổn hại quan hệ hữu nghị và anh em giữa hai nước” - vị đại sứ nói.

Ông Macron làm rõ vai trò của Pháp trong chiến sự Trung Đông

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13-3 cho biết vai trò của Pháp trong cuộc chiến tại Trung Đông vẫn mang tính “phòng thủ”, sau khi 1 binh sĩ Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở miền bắc Iraq, kênh France 24 đưa tin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Christian Liewig/ Bestim/Sipa/Shutterstock

Ông Macron nói vụ tấn công bằng UAV nhằm vào binh sĩ Pháp là “không thể chấp nhận và không có cơ sở chính đáng”.

Tổng thống Pháp cho biết đã yêu cầu tiến hành một phân tích quân sự toàn diện về vụ việc.

Trước đó, 1 binh sĩ Pháp thiệt mạng và 6 người bị thương sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lực lượng Pháp tại miền bắc Iraq.