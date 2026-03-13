Dự báo thời tiết ngày 13-3: Bắc bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ tối có mưa giông 13/03/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 13-3, nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk được dự báo có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo giông.

Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước phổ biến hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Trong các cơn mưa giông cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.