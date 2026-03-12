Mời xem talkshow 'Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị' 12/03/2026 19:00

(PLO)- ​Để giúp người dân hiểu, phòng tránh và nắm bắt các phương pháp điều trị béo phì đúng cách, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam hiện có khoảng 19,5% dân số, tương đương gần 20 triệu người, rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì. Đáng lo ngại, tỉ lệ này được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới, đặc biệt ở trẻ em và người trưởng thành.

Trước thực trạng đó, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị”, nhằm cung cấp thông tin khoa học và giải pháp thực tiễn giúp người dân hiểu đúng về căn bệnh này.

​Buổi talkshow có sự tham gia của TS.BS Trần Minh Trí (chuyên khoa Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh), BS.CK1 Trương Phước Tân (chuyên khoa Nội tiết - Tiểu đường - Béo phì, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh) và BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp (Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP.HCM).