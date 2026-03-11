Đón xem talkshow 'Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị' 11/03/2026 17:04

​(PLO)- Ngày mai (12-3), tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ diễn ra talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có khoảng 19,5% dân số (tương đương 20 triệu người) bị thừa cân, béo phì (BMI >= 25 kg/m2). Ước tính đến năm 2035, tỉ lệ người trưởng thành mắc béo phì tăng 6,3%/năm và ở trẻ em lên đến 9,8%/năm.

​Theo các chuyên gia, béo phì không chỉ tác động xấu đến sức khỏe cá nhân và làm giảm chất lượng sống. Tình trạng này còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã hội, đồng thời gây áp lực lớn đến nền kinh tế quốc gia.

​Để giúp người dân hiểu, phòng tránh và nắm bắt các phương pháp điều trị béo phì đúng cách, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Phòng khám Ngọc Minh tổ chức talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị”.

Talkshow “Béo phì: Hệ lụy, cách phòng tránh và phương pháp điều trị”.

Chương trình diễn ra vào sáng 12-3-2026 tại Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

​Buổi talkshow có sự tham gia của TS.BS Trần Minh Trí (chuyên khoa Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh), BS.CK1 Trương Phước Tân (chuyên khoa Nội tiết - Tiểu đường - Béo phì, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh) và BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp (Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP.HCM).