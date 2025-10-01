Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ càm ràm chuyện tướng béo phì: Báo động tới mức nào? 01/10/2025 13:00

(PLO)- Thực trạng thừa cân trong quân đội Mỹ khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hagseth ra chỉ thị siết chặt kiểm tra cân nặng và tuân thủ quy định tác phong.

Tại một cuộc họp hiếm hoi với hàng trăm sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ ngày 30-9 tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (bang Virginia), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã công bố nhiều thay đổi đối với lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới.

Không chấp nhận “tướng béo”

“Chỉ có một sứ mệnh duy nhất của Bộ Chiến tranh vừa được tái lập: tác chiến, chuẩn bị cho chiến tranh và sẵn sàng giành chiến thắng” - ông mở đầu bài phát biểu dài 45 phút, công bố kế hoạch cải tổ toàn diện về tiêu chuẩn và tư tưởng trong quân đội, theo tờ The Telegraph.

Theo đó, toàn bộ binh sĩ chiến đấu sẽ phải đáp ứng “chuẩn mực nam giới cao nhất”, không phân biệt nam hay nữ. Lực lượng này cũng sẽ phải tuân thủ lệnh cấm để râu và bị kiểm tra cân nặng hai lần mỗi năm, trong khi các tướng lĩnh thừa cân sẽ bị sai thải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại buổi gặp gỡ hàng trăm tướng lĩnh Mỹ ngày 30-9. Ảnh chụp màn hình FOX NEWS

“Đây là công việc liên quan đến sống còn. Mọi tiêu chuẩn phải được thực thi” - ông Hegseth nhấn mạnh trước các chỉ huy quân sự cấp cao đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bài phát biểu của ông Hegseth xoáy mạnh vào yêu cầu nâng cao thể lực toàn quân, đặc biệt là tình trạng thừa cân trong hàng ngũ binh sĩ và tướng lĩnh, đồng thời siết chặt kỷ luật về tác phong, diện mạo.

“Mọi thứ bắt đầu từ sức khỏe và hình thể. Nếu Bộ trưởng Chiến tranh có thể duy trì tập luyện cường độ cao thường xuyên, thì bất kỳ ai trong quân đội cũng có thể làm được. Thật sự mệt mỏi khi nhìn thấy trong đội hình chiến đấu hay bất kỳ đội hình nào lại có những binh sĩ béo phì” - ông Hegseth nói.

Thực trạng thừa cân trong quân đội Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, năm 2020, có tới 19% quân nhân tại ngũ của Mỹ bị béo phì, tăng so với mức 16% năm 2015.

Một báo cáo chuyên đề mới của Viện An ninh Mỹ (ASP) đã chỉ ra rằng có tới 68% quân nhân tại ngũ đang thừa cân hoặc béo phì. Tỉ lệ béo phì trong quân đội Mỹ đã hơn gấp đôi trong vòng mười năm, từ 10,4% năm 2012 lên 21,6% năm 2022. Bên cạnh đó, các rối loạn ăn uống cũng tăng gần 79% trong giai đoạn 2017-2021.

Tình trạng tái phát béo phì nhanh chóng và kéo dài cũng tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với khả năng sẵn sàng tác chiến, đặc biệt ở những lực lượng then chốt và có nguy cơ cao.

Nhóm quân nhân bị thừa cân hoặc béo phì được đánh giá ít sẵn sàng hơn về mặt y tế để tham gia triển khai nhiệm vụ.

Trong giai đoạn 2008-2017, binh sĩ tại ngũ đã ghi nhận hơn 3,6 triệu ca chấn thương cơ xương khớp. Một nghiên cứu cho thấy quân nhân béo phì có nguy cơ gặp loại chấn thương này cao hơn 33% so với những người có thể trạng bình thường.

Bộ Quốc phòng Mỹ - cơ quan sử dụng lao động lớn nhất nước này - mỗi năm phải chi khoảng 1,5 tỉ USD cho các chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan đến béo phì đối với quân nhân đương nhiệm, cựu binh và gia đình họ. Con số này còn bao gồm cả chi phí thay thế nhân sự không đáp ứng yêu cầu thể lực.

Các tướng lĩnh Mỹ từ nhiều nơi trên thế giới quy tụ về căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (bang Virginia) ngày 30-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Số ngày công bị mất do tình trạng thừa cân và béo phì trong quân đội lên tới 658.000 ngày mỗi năm, gây thiệt hại cho Bộ này khoảng 103 triệu USD.

Tiêu chuẩn thể lực của quân đội Mỹ là gì?

Thông thường, các bài kiểm tra thể lực được hiệu chỉnh theo “chuẩn độ tuổi”, nghĩa là thành tích sẽ được điều chỉnh tùy theo nhóm tuổi. Ví dụ, trong một số bài kiểm tra, thời gian chạy của người trẻ tuổi được nới dài hơn đối với người tham gia lớn tuổi.

Lực lượng vũ trang Mỹ duy trì các tiêu chuẩn thể lực riêng biệt cho từng quân chủng, phản ánh yêu cầu tác chiến đặc thù của mỗi lực lượng. Tính đến năm 2025, quy định này có sự khác biệt đáng kể giữa Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Vũ trụ.

. Lục quân Mỹ: Từ ngày 1-6, Lục quân chính thức áp dụng Bài kiểm tra Thể lực Lục quân (AFT) thay thế cho Bài kiểm tra Thể lực Chiến đấu (ACFT).

AFT gồm năm nội dung: nâng tạ, hít đất, chạy nước rút kéo vật nặng, gập bụng và chạy 3,2 km.

Ngoài ra, binh sĩ đang phục vụ trong 21 chuyên ngành tác chiến được chỉ định sẽ phải đáp ứng chuẩn thể lực nghiêm ngặt hơn.

. Hải quân Mỹ: Bài kiểm tra thể lực của Hải quân gồm hít đất, plank cẳng tay và một bài kiểm tra sức bền như bơi hoặc chạy bộ.

. Không quân Mỹ: Bài kiểm tra thể lực của Không quân gồm ba nội dung chính bên cạnh chỉ số vòng eo so với chiều cao: chạy 2,4 km, gập bụng và hít đất.

Những vị trí chiến đấu có yêu cầu khắt khe hơn.

Bắt đầu từ năm 2026, không quân sẽ tiến hành kiểm tra thể lực định kỳ 6 tháng/lần, trong đó có bài chạy 2 dặm mỗi năm, chiếm 50% tổng điểm.

. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Mỹ: Khi thành lập vào năm 2019, Lực lượng Hàng không Vũ trụ áp dụng tiêu chuẩn thể lực của Không quân, gồm hít đất, chạy 2,4 km và plank.

Đầu năm 2020, theo trang web chính thức, lực lượng này đã bắt đầu phát triển chương trình rèn luyện đặc thù cho các “Vệ binh Vũ trụ” (Guardians).

Chương trình này gọi là Cách tiếp cận Sức khỏe Toàn diện (Holistic Health Approach), tập trung vào rèn luyện liên tục, tối ưu hóa sức khỏe - hiệu suất và nâng cao năng lực.