Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để bảo vệ tiền từ dầu mỏ Venezuela 11/01/2026 05:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm bảo vệ số tiền thu được từ việc bán dầu của Venezuela hiện do Mỹ quản lý.

Nhà Trắng ngày 10-1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm bảo vệ số tiền thu được từ việc bán dầu của Venezuela hiện do Mỹ quản lý sau khi Washington bắt Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng này, theo hãng tin Reuters.

Theo sắc lệnh ký ngày 9-1, doanh thu này cần được sử dụng tại Venezuela nhằm góp phần tạo ra “hòa bình, thịnh vượng và ổn định”.

Sắc lệnh tuyên bố số tiền này là tài sản có chủ quyền của Venezuela, được Mỹ giữ hộ cho các mục đích chính phủ và ngoại giao, và không thuộc diện các yêu cầu dân sự từ khu vực tư nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia “nhằm bảo vệ doanh thu dầu mỏ của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ khỏi việc bị phong tỏa hoặc bị xử lý theo thủ tục tư pháp” - theo Nhà Trắng.

Sắc lệnh đặt các khoản doanh thu này dưới chế độ bảo vệ đặc biệt, nhằm ngăn tòa án hoặc các chủ nợ tịch thu. Chính quyền Mỹ coi biện pháp này là cần thiết đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

“Tổng thống Trump đang ngăn chặn việc tịch thu doanh thu dầu mỏ của Venezuela, điều có thể làm suy yếu những nỗ lực then chốt của Mỹ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và chính trị tại Venezuela” - theo thông cáo của Nhà Trắng.

Động thái này diễn ra sau cuộc họp của ông Trump với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ hôm 9-1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ ngày 9-1. Ảnh: AFP

Nhiều công ty Mỹ từ lâu yêu cầu bồi Venezuela bồi thường. Chẳng hạn, các công ty ExxonMobil và ConocoPhillips rời khỏi Venezuela gần 20 năm trước sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa. Cả hai hiện vẫn bị Venezuela nợ hàng tỉ USD.

Giám đốc điều hành ConocoPhillip - ông Ryan Lance nói với Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng rằng ConocoPhillips là chủ nợ phi nhà nước lớn nhất của Venezuela, đồng thời cho rằng chính phủ Mỹ đang có cơ hội khôi phục những gì đã mất.

Đáp lại, ông Trump nói rằng ConocoPhillips sẽ lấy lại được phần lớn số tiền, nhưng Mỹ sẽ bắt đầu với một “trang mới”.

“Chúng tôi sẽ không xem xét những gì người ta đã mất trong quá khứ, vì đó là lỗi của họ” - ông Trump nói, trước khi hỏi ông Lance đã thiệt hại bao nhiêu tại Venezuela.

Ông Lance cho biết công ty của ông bị Venezuela nợ 12 tỉ USD.

“Vậy thì xóa sổ khoản đó đi cho rồi” - ông Trump đáp.

Venezuela sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới và từng là nhà cung cấp dầu thô lớn cho Mỹ.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, năm 2024, Venezuela chỉ sản xuất khoảng 1% tổng sản lượng dầu thô toàn cầu, do nhiều năm thiếu đầu tư, các lệnh trừng phạt và cấm vận.

Ông Trump coi trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela là một khoản lợi lớn trong nỗ lực tiếp tục hạ giá nhiên liệu trong nước của Mỹ.