Ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công đợt hai vào Venezuela do Caracas ‘thể hiện sự hợp tác’ 09/01/2026 18:05

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã hủy kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela vì chính phủ lâm thời ở Caracas thể hiện sự hợp tác với Washington.

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã hủy kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela, vốn được dự liệu trước đó, sau khi Caracas thể hiện sự hợp tác với Washington, theo đài CNN.

Viết trên mạng Truth Social vào sáng sớm 9-1 (giờ Mỹ), ông Trump ca ngợi các hành động của chính phủ lâm thời Venezuela.

“Venezuela đang trả tự do cho số lượng lớn tù nhân chính trị như một dấu hiệu ‘tìm kiếm hòa bình’. Đây là một cử chỉ rất quan trọng và sáng suốt” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump nói thêm rằng Mỹ và Venezuela đang “phối hợp hiệu quả với nhau, đặc biệt trong việc tái thiết hạ tầng dầu khí [Venezuela] theo hướng quy mô hơn, tốt hơn và hiện đại hơn nhiều”.

“Chính vì sự hợp tác này, tôi đã hủy bỏ làn sóng tấn công thứ hai vốn được dự kiến trước đó; có vẻ như điều đó sẽ không còn cần thiết. Tuy nhiên, tất cả các tàu vẫn sẽ giữ nguyên vị trí vì mục đích an toàn và an ninh” - nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý.

Chính phủ lâm thời Venezuela chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo của những công ty dầu mỏ lớn tại Nhà Trắng vào ngày 9-1, nhằm thuyết phục các công ty tăng sản lượng dầu của Venezuela và thực hiện các khoản đầu tư mới vào quốc gia Nam Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng “ít nhất 100 tỉ USD sẽ được các tập đoàn dầu khí lớn đầu tư”. Tuy nhiên, ngành dầu mỏ tỏ ra hoài nghi về khả năng rót hàng chục tỉ USD trong vòng một thập niên để khôi phục hạ tầng dầu khí đã xuống cấp của Venezuela.

Mỹ tấn công vào Venezuela hôm 3-1, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và vợ với các cáo buộc khủng bố ma túy.

Hai ngày sau khi ông Maduro bị bắt, Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời.