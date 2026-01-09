Ông Trump: Mỹ chuẩn bị đổ bộ tấn công các băng đảng ma túy, nhắc đến Mexico 09/01/2026 11:00

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị tấn công vào các cơ sở của các băng đảng ma túy trên đất liền, chỉ vài ngày sau cuộc tấn công Venezuela.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News ngày 8-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ sớm bắt đầu các hành động nhằm vào các băng đảng ma túy trên đất liền, sau nhiều tháng tấn công vào các tàu mà Mỹ cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe và đông Thái Bình Dương.

Ông Trump coi động thái này là phản ứng trước điều mà nhà lãnh đạo Mỹ gọi là sự kiểm soát của các băng đảng đối với Mexico và số người chết ở Mỹ vào khoảng "250.000 - 300.000" mỗi năm.

“Chúng tôi đã triệt phá 97% lượng ma túy vận chuyển bằng đường biển và giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Các băng đảng này đang thống trị Mexico" - ông Trump nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Phát ngôn trên của ông Trump báo hiệu khả năng leo thang từ chiến dịch chống ma túy trên biển hiện nay của chính quyền Mỹ sang các hoạt động có thể ảnh hưởng đến lãnh thổ Mexico hoặc cơ sở hạ tầng liên quan các băng đảng ma túy ở đây.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng hành động quân sự tiềm tàng chống lại các băng đảng ma túy bên trong Mexico có thể bị coi là hành động gây hấn và gây ra những hậu quả nguy hiểm ngoài ý muốn, bao gồm áp lực di cư, theo tờ Newsweek.

Đầu tuần này, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum tuyên bố rằng châu Mỹ "không thuộc về" bất kỳ cường quốc nào, sau khi ông Trump viện dẫn "sự thống trị" của Washington đối với khu vực này liên quan vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicholas Maduro.

Trước đó, ông Trump nói ông đang thúc ép bà Sheinbaum cho phép ông gửi quân đội Mỹ đến đối phó các băng đảng ma túy ở Mexico - một đề nghị mà ông Trump cho biết bà Sheinbaum đã từng từ chối.