Thực hư chuyện Giám đốc Tình báo Mỹ bị loại khỏi kế hoạch tấn công Venezuela 09/01/2026 06:13

Ngày 8-1, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin rằng Nhà Trắng đã loại Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard khỏi kế hoạch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Lý do vì bà từng phản đối hành động quân sự ở quốc gia Nam Mỹ này.

Vào năm 2019 khi còn là một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ, bà Gabbard nói rằng Mỹ cần phải “tránh xa” Venezuela, và vào tháng trước, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ còn lên án những “kẻ hiếu chiến” đang đẩy Mỹ vào xung đột.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin rằng bà Gabbard đã bị loại khỏi quá trình lập kế hoạch, điều này có thể làm dấy lên nghi ngờ về những bất đồng nội bộ tiềm tàng trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: EPA

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh mối lo ngại lưỡng đảng ngày càng gia tăng tại quốc hội về quyền lực chiến tranh của tổng thống và ý định của Mỹ ở Venezuela.

Phó Tổng thống JD Vance đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông hay bà Gabbard bị loại khỏi kế hoạch tấn công Venezuela, gọi đó là thông tin "sai sự thật".

"Chúng ta đều là một phần của cùng một đội. Một trong những điều thực sự đáng kinh ngạc về chiến dịch đó là chúng tôi đã giữ bí mật tuyệt đối với các quan chức cấp cao trong nội các và các quan chức liên quan trong chính phủ và chúng tôi đã giữ bí mật chiến dịch này trong một thời gian rất dài” - ông Vance nói.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng vào Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard và bà ấy đang làm một công việc tuyệt vời".

Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cũng đã phản bác lại nhận định rằng bà Gabbard bị loại trừ, nói rằng bà đã cung cấp thông tin tình báo giúp ích cho toàn bộ chiến dịch, ngay cả khi thông tin đó ít mang tính tác chiến hơn mà thiên về phân tích nhiều hơn.