Đức, Pháp và Ba Lan cấp tập họp trước sức ép của Mỹ về Greenland 08/01/2026 06:39

(PLO)- Các nước châu Âu đang lên kế hoạch trước những lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát Greenland, kể cả bằng vũ lực.

Các đồng minh châu Âu, bao gồm Pháp và Đức, đang phối hợp chặt chẽ để lập kế hoạch ứng phó nếu Mỹ thực hiện lời cảnh báo kiểm soát đảo Greenland (thuộc Đan Mạch), hãng tin Reuters đưa tin ngày 7-1.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết vấn đề này đã được nêu ra tại cuộc họp với các ngoại trưởng Đức và Ba Lan vào cuối ngày 7-1 tại thủ đô Paris.

"Chúng tôi muốn hành động, nhưng chúng tôi muốn làm điều đó cùng với các đối tác châu Âu” - ông Barrot nói.

Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đang làm việc với các đối tác về một kế hoạch có thể bao gồm việc tăng cường khả năng răn đe của châu Âu trong trường hợp Mỹ cố gắng tấn công hoặc chiếm đóng Greenland, cũng như tăng cường sự hiện diện của NATO ở khu vực lân cận Greenland.

Một nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết thêm rằng Berlin đang "hợp tác chặt chẽ với các nước châu Âu và Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan Greenland".

Một quan chức cấp cao của châu Âu nhấn mạnh rằng Đan Mạch phải dẫn đầu nỗ lực phối hợp phản ứng, nhưng "người Đan Mạch vẫn chưa thông báo cho các đồng minh châu Âu về loại hỗ trợ cụ thể mà họ muốn nhận được".

Các nước châu Âu đang lên kế hoạch phản ứng trước sức ép của Mỹ về Greenland. Ảnh: AFP

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland. Ông Trump lập luận rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với chiến lược quân sự của Mỹ và cho rằng Đan Mạch đã không làm đủ để bảo vệ nó.

Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang thảo luận các phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm việc sử dụng quân đội Mỹ.

Theo Reuters, việc quân đội Mỹ chiếm Greenland từ đồng minh Đan Mạch sẽ gây chấn động mạnh mẽ trong liên minh NATO và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ngày 6-1, 8 nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu đã ra tuyên bố chung trước những lời đe dọa ngày càng tăng từ chính quyền ông Trump rằng Mỹ có thể kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực này, theo tờ Politico.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng an ninh của Greenland phải được NATO đảm bảo một cách tập thể và với sự tôn trọng đầy đủ nguyện vọng của người dân nơi đây.

"An ninh ở Bắc Cực phải... đạt được một cách tập thể, cùng với các đồng minh NATO bao gồm Mỹ bằng cách duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới” - theo tuyên bố chung.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng khu vực Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu của NATO và các đồng minh châu Âu đang “tăng cường sự hiện diện, hoạt động và đầu tư để giữ an toàn cho Bắc Cực và răn đe các đối thủ".

"Greenland thuộc về người dân trên hòn đảo. Chỉ có Đan Mạch và Greenland và chỉ họ mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland” - tuyên bố chung kết luận.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký vào tuyên bố chung này.