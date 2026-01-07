Đài Loan: Tiêm kích F-16V gặp nạn, phi công nhảy dù xuống biển 07/01/2026 05:32

(PLO)- Lực lượng chức năng của Đài Loan (Trung Quốc) đang mở chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ phi công sau khi một tiêm kích F-16V gặp nạn.

Tối 6-1, Lực lượng Phòng vệ Trên không của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã phát động cuộc tìm kiếm một phi công được cho là đã nhảy dù khỏi tiêm kích F-16V xuống biển trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ, theo trang tin Focus Taiwan.

Theo Lực lượng Phòng vệ Trên không, tiêm kích F-16V cất cánh từ căn cứ không quân Hoa Liên lúc 18 giờ 17 phút để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ban đêm và gặp nạn sau đó giữa biển.

"Vào lúc 19 giờ 29 phút, phi công được cho là đã nhảy dù cách thị trấn Phong Tân, huyện Hoa Liên khoảng 18,5 km về phía đông” - Lực lượng Phòng vệ Trên không của Đài Loan cho biết.

Tiêm kích F-16V của Đài Loan. Ảnh: CNA

Phi công, được xác định là anh Hsin Po-yi, đã có tổng cộng 611 giờ bay, trong đó có 371 giờ lái tiêm kích F-16V, trước khi xảy ra sự cố.

Cơ quan Quản lý Cảnh sát biển (CGA) Đài Loan sau đó cho biết đã điều động các tàu từ hạm đội phía bắc, phía đông và phía nam đến hiện trường và cũng đã liên hệ với các tàu chở hàng thương mại gần đó để hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Một máy bay trực thăng Black Hawk của Lực lượng Phòng vệ Trên không Đài Loan cũng đã được triển khai đến vùng biển ngoài khơi Hoa Liên để tiến hành tìm kiếm trên không. Trong khi đó, các máy bay cứu hộ đã đến khu vực mục tiêu và một máy bay vận tải C-130 đã thả pháo sáng để hỗ trợ các hoạt động ban đêm.

Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.

Đài Loan đã đặt mua 66 tiêm kích F-16V của Mỹ - một loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư - phiên bản nâng cấp đáng kể so với các tiêm kích F-16 A/B đã cũ của Đài Loan.

Đài Loan cũng đã hoàn tất việc nâng cấp 141 tiêm kích F-16 cũ lên tiêu chuẩn V vào cuối năm 2023.