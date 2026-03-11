Chiến sự Nga-Ukraine 11-3: Nóng diễn biến Kursk, Donetsk; Hạ tầng năng lượng quân sự Ukraine bị tấn công mạnh 11/03/2026 09:40

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; UAV Ukraine tấn công trạm tác chiến điện tử của Nga ở Donetsk; Tỉnh Bryansk hứng đòn nặng, Nga nói có nhiều thương vong; Moscow tuyên bố đánh trúng hạ tầng năng lượng quân sự của Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

UAV Ukraine tấn công trạm tác chiến điện tử Nga ở Donetsk

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SSO) ngày 10-3 cho biết đã triển khai các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự do Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

Theo phía Ukraine, trong các đợt tấn công diễn ra qua đêm, các đơn vị tấn công tiền tuyến đã nhắm vào một kho chứa và điểm phân phối nhiên liệu, dầu bôi trơn tại thành phố Makiivka.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tại thành phố Donetsk gần đó, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng một trạm tác chiến điện tử Volna-3 mà lực lượng Nga sử dụng để phòng thủ trước các UAV. Theo quân đội Ukraine, hệ thống này có khả năng gây nhiễu tần số điều khiển UAV, khiến chúng mất mục tiêu hoặc mất kết nối.

“SSO tiếp tục thực hiện các hành động bất đối xứng nhằm vô hiệu hóa về mặt chiến lược khả năng tiến hành chiến tranh của đối phương” - Bộ Tư lệnh SSO cho biết.

Tỉnh Bryansk hứng đòn nặng, Nga nói có nhiều thương vong

Ngày 10-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy tại tỉnh Bryansk (Nga), vốn chuyên sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa Moscow.

“Một chiến dịch vừa được thực hiện thành công - một nhà máy ở Bryansk đã bị đánh trúng. Nhà máy này sản xuất các hệ thống điều khiển cho mọi loại tên lửa của Liên bang Nga” - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, đã báo cáo với ông về cuộc tấn công.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, mục tiêu là nhà máy Kremniy El - một trong những nhà sản xuất vi điện tử lớn của Nga đặt tại Bryansk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không.

“Đã đánh trúng mục tiêu và ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với các cơ sở sản xuất” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Telegram, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.

Kremniy El là một trong những nhà sản xuất vi điện tử quân sự lớn nhất của Nga, chuyên chế tạo các linh kiện bán dẫn được sử dụng trong hệ thống dẫn đường và điều khiển tên lửa. Sản phẩm của nhà máy này được tích hợp vào nhiều hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm tổ hợp phòng không Pantsir và hệ thống tên lửa Iskander.

Cơ sở này từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công trước đó kể từ khi xung đột bùng nổ, phản ánh chiến lược rộng hơn của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp - quốc phòng của Moscow.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, Tỉnh trưởng Bryansk - ông Alexander Bogomaz cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào tỉnh này, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Ukraine đã cố ý tấn công vào dân thường. Đáng tiếc là có người thiệt mạng và bị thương. Các biện pháp khẩn cấp đang được triển khai để khống chế và khắc phục hậu quả của hành động này” - ông Bogomaz viết trên Telegram.

Theo số liệu mới nhất, vụ tấn công tên lửa nhằm vào Bryansk đã khiến 6 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Phái đoàn thường trực của Nga sẽ đưa thông tin về vụ tấn công tên lửa mà Moscow cáo buộc Kiev cố ý thực hiện nhằm vào Bryansk ra trước Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

“Theo chúng tôi, chính quyền Kiev đã cố ý nhắm vào dân thường. Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, cơ quan thường xuyên bình luận về tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, không thể không nhìn thấy điều này. Họ cũng không thể không thấy số lượng dân thường thiệt mạng và bị thương” - bà Zakharova nói.

“Phái đoàn thường trực của Nga chắc chắn sẽ đưa thông tin này ra trước Liên Hợp Quốc. Liệu Tổng thư ký và các đại diện của ông ấy sẽ lại tiếp tục im lặng hay không?” - vị phát ngôn viên đặt câu hỏi.

Nga tuyên bố đánh trúng hạ tầng năng lượng, quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-3 cho biết trong ngày qua lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, theo TASS.

“Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm tác chiến của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine; các địa điểm lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tấn công tầm xa; cùng các khu vực tập trung tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 144 địa điểm” - Bộ Quốc phòng Nga nêu trong thông cáo.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.265 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn mặt trận ngày qua.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga - ông Alexander Khinshtein cho biết lực lượng Ukraine triển khai 41 UAV các loại và thực hiện 30 đợt pháo kích nhằm vào tỉnh này.

Theo ông Khinshtein, các đòn tấn công của Ukraine đã khiến 1 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hại và khiến nguồn điện tại các làng ở huyện Belovsky (Kursk) bị gián đoạn.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.