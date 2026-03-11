Hàng loạt nút giao sẽ xóa ùn ứ cho cửa ngõ phía Đông TP.HCM 11/03/2026 09:36

(PLO)- Hàng loạt nút giao đang được đầu tư xây dựng, cùng với các nút giao đang được đề xuất như nút giao Bình Lợi, Gò Công... nhằm xóa tình trạng ùn ứ hiện nay.

Hiện nay, khu vực phía Đông TP.HCM thường xuyên ùn ứ do lượng phương tiện lưu thông lớn. Bài toán giao thông được cơ quan chức năng đặt ra là làm nút giao khác mức ở các trục đường lớn như Mỹ Thủy, An Phú, nút giao Bình Lợi, Gò Công...

Nút giao Bình Lợi được kỳ vọng sẽ giải quyết ùn ứ cho tuyến Quốc lộ 13. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Kỳ vọng vào loạt dự án lớn ở phía Đông TP.HCM

Bên cạnh việc mở rộng các tuyến đường huyết mạch vì quá tải, TP.HCM cũng tích cực triển khai nhiều nút giao khác mức ở khu vực phía Đông TP.HCM. Bài toán này nhằm giảm giao cắt ở các nút giao, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện hơn. Trong đó phải kể đến dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy và nút giao An Phú.

Nút giao An Phú giảm ùn ứ đáng kể. Ảnh: ĐT

Đầu tiên là dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy - khu vực vốn ùn ứ vì lượng container di chuyển vào cảng Cát Lái rất lớn. Dự án được khởi công chính thức từ năm 2016, với nút giao thông 4 tầng, bao gồm hầm chui, cầu vượt, cầu Kỳ Hà 3, 4. Dự án bao gồm nhiều giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2021, song do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đã nhiều lần điều chỉnh, với mục tiêu mới là hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-4-2026.

Tuy dự án chưa hoàn thành toàn bộ nhưng với việc đưa vào các hạng mục như hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái (2 làn xe), cầu vượt Mỹ Thủy 3, 1 nhánh cầu vượt trên đường Vành đai 2 (4 làn xe) đã giảm thiểu đáng kể tình trạng ùn ứ cho nút giao này. Hiện dự án đang tiếp tục thi công giai đoạn 3 với một số hạng mục còn lại như nhánh phải cầu Kỳ Hà 3, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ, và cầu Kỳ Hà 4.

Tiếp theo là dự án nút giao An Phú, được thi công 3 tầng với các hạng mục như hầm chui, cầu Giồng Ông Tố, một số nhánh cầu vượt N2, N3, N4, N1.1, N1,3. Hiện dự án đã thông toàn bộ hầm chui, hoàn thiện nhánh cầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đường Mai Chí Thọ, đang dần hoàn thiện nhánh cầu N3 từ đường Mai Chí Thọ kết nối với đường Đồng Văn Cống.

Tuy dự án chưa hoàn thành nhưng với một số hạng mục được đưa vào sử dụng đã giải quyết ùn ứ cửa ngõ phía Đông - nơi kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Đối với các dự án mới, TP.HCM cũng đề xuất triển khai nhiều nút giao khác mức trên các tuyến đường hiện hữu như nút giao Bình Lợi trên Quốc lộ 13 và nút giao Gò Công, Vành đai 3. Tại đây sẽ xây dựng hầm chui hai chiều để tăng cường khả năng thông hành, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông Bắc.

Tương tự, nút giao Gò Công được đề xuất triển khai theo dạng ngã tư khác mức 4 tầng, có đảo tròn, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Dự án bao gồm cầu cạn 4 làn xe, 4 nhánh rẽ và các hầm chui, dự kiến khởi công quý I-2027 và hoàn thành vào quý IV-2028.

Giải quyết ùn ứ cho phía Đông TP.HCM

Ông Vũ Hoàng Anh - Phó Ban Điều hành dự án 2, Ban Giao thông cho biết hiện nay các nút giao thông đồng mức phải sử dụng đèn tín hiệu, theo đó thường ùn ứ. Vì vậy, rất cần có nút giao đa tầng để các phương tiện lưu thông liên tục, nên các phương tiện không chờ đèn đỏ.

"Đặc biệt trong thời điểm các tuyến đường chưa được mở rộng thì việc cho các phương tiện lưu thông xuyên suốt sẽ giúp giảm ùn ứ, các phương tiện thoát nhanh hơn. Vì thế khi dự án Mỹ Thuỷ và An Phú dù chưa hoàn thành toàn bộ nhưng đã phát huy hiệu quả. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá từng nút giao để quyết định có làm nút giao khác mức, đa tầng ra sao để phát huy hiệu quả", ông Anh thông tin.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, các hạng mục đã hoàn thành của dự án nút giao An Phú cũng đã giúp giải quyết đáng kể tình trạng ùn ứ, đặc biệt là dịp Tết vừa qua.

Ban đầu đánh giá, việc thông xe hầm chui An Phú sẽ giải quyết tới 80% lưu lượng giao thông, tuy nhiên trên thực tế, tuyến hầm chui này đã vượt mong đợi. Các phương tiện ra vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuận tiện, giảm giao cắt với trục đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực triển khai để đưa dự án sớm hoàn thành, giúp xóa điểm nghẽn cửa ngõ phía Đông.

TP.HCM kỳ vọng các dự án khác mức sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ ở phía Đông TP.HCM. Ảnh: Ban Giao thông cung cấp

Tương tự, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy cũng có nhiều cải thiện đáng kể từ việc hoàn thành hầm chui, hạng mục cầu vượt. Hàng loạt container, phương tiện di chuyển qua khu vực Mỹ Thủy sẽ giảm giao cắt, giảm thời gian đi lại. Hiện dự án vẫn còn gặp khó khăn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án mới, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM phương án làm nút giao Bình Lợi thành nút giao 3 tầng, giúp tách dòng phương tiện và tăng khả năng thông hành trên tuyến Quốc lộ 13.

Tổng thể dự án có đường trên cao ở giữa tuyến quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành, bảo đảm tổng bề rộng khai thác 10-14 làn. Phương án làm nút giao 3 tầng cũng được tính toán, cân nhắc vì đa phần các nút giao khác trên tuyến được làm đồng mức.

Tương tự, nút giao Gò Công và tuyến nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TPHCM cũng đã được HĐND TP thông qua. Nút giao thông Gò Công được thiết kế dạng ngã tư khác mức, 4 tầng, kết hợp đảo tròn. Dự án sẽ xây dựng 4 nhánh cầu (mỗi nhánh 2 làn) và đầu tư thêm 1 đơn nguyên cầu cạn 4 làn xe trên Vành đai 3.

Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp Vành đai 3 với Vành đai 2. Từ đó, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông khu vực, giải tỏa các điểm nghẽn và giảm áp lực lưu thông ngày càng gia tăng ở cửa ngõ phía Đông TP.

