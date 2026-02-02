Thông xe hầm chui lớn nhất nút giao An Phú, ùn tắc giao thông sẽ giảm ngay dịp tết 02/02/2026 08:50

Sáng ngày 2-2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã tổ chức thông xe hầm chui HC1-02, nút giao An Phú. Đây là dự án quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Hầm chui HC1-02, nút giao An Phú kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ trong phạm vi nút giao thông An Phú, gồm 2 chiều đường, mỗi chiều 2 làn xe cho các phương tiện từ Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn) đi đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại. Trong đó, điểm đầu tiếp giáp đường đầu cầu Bà Dạt (phía Mai Chí Thọ); Điểm cuối tại trên đường Mai Chí Thọ hướng về hầm vượt sông Sài Gòn (tiếp giáp đường dẫn kết nối hầm HC1-01). Hầm chui có tổng chiều dài 480m.

Hầm chui nút giao An Phú chính thức được thông xe, giải quyết bài toán giao thông khu vực cửa ngõ TP.

Giảm ngay ùn ứ khu vực phía Đông TP.HCM

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hôm nay, UBND TP.HCM tổ chức lễ thông xe hạng mục hầm chui HC1-02 thuộc công trình xây dựng nút giao thông An Phú - một công trình giao thông trọng điểm của TP.

Nút giao thông An Phú với tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, là nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng, cửa ngõ chiến lược khu vực phía Đông TP. Đồng thời, đây cũng là nơi giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Lễ thông xe hạng mục hầm chui HC1-02.

Mật độ phương tiện qua cửa ngõ phía Đông rất lớn.

Trong nhiều năm qua, đây là điểm nóng ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics, đi lại của người dân và năng lực cạnh tranh của TP. Việc triển khai dự án xây dựng nút giao thông An Phú thể hiện quyết tâm rất lớn của TP trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng then chốt, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng thời chuẩn bị điều kiện kết nối hiệu quả với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Hạng mục hầm chui HC1-02 được thông xe hôm nay, cùng với hầm chui HC1- 01, đã hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm TP và cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây, góp phần từng bước phát huy hiệu quả tổng thể của nút giao An Phú. Dự án có thể giảm ùn tắc tới 80% so với giao thông hiện hữu.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục này trước Tết Nguyên đán 2026 mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng vận tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

"Ban Giao thông cam kết sẽ tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công các hạng mục còn lại của dự án nút giao An Phú, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo TP" - ông Minh nhấn mạnh.

Kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành, cao tốc mở rộng

Ông Vũ Hoàng Anh - Phó Ban Điều hành dự án 2, Ban Giao thông cho biết thực tế dự án nút giao An Phú đã từng được nghiên cứu đầu tư đồng bộ với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trước đây. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên thời điểm đó dự án chưa thể triển khai thi công.

Các phương tiện đầu tiên đi qua hầm chui HC1-02.

Việc thông xe hầm chui nút giao An Phú có ý nghĩa vô cùng quan trọng, luồng giao thông từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Mai Chí Thọ và ngược lại được thông suốt với 4 làn xe, giúp giải phóng phương tiện nhanh chóng. Đồng thời, thời gian lưu thông qua nút giao này cũng được rút ngắn, giảm giao cắt với các luồng phương tiện trên đường Đồng Văn Cống, Lương Định Của qua nút giao An Phú. Từ đó, giúp giao thông khu vực thông thoáng hơn, giải quyết ùn ứ tới 80% (thời điểm khởi công).

Hiện nay nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 đang triển khai thi công nên giao thông khu vực có phần ảnh hưởng. Vì vậy, việc thông xe hầm chui sẽ giải quyết ngay bài toán giao thông, chia sẻ áp lực giao thông với tuyến đường Quốc lộ 1, nút giao Tân Vạn.

Trong tương lai, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng lên 6-8 làn xe, sân bay Long Thành đi vào khai thác sẽ khai thác đồng bộ với nút giao An Phú hiện nay.

Bên cạnh hoàn thiện hầm chui HC1-02, Ban Giao thông đã hoàn thành hầm chui HC1-01, xây dựng cầu Bà Dạt, xây dựng cầu Giồng Ông Tố, xây dựng cầu N2.

Các nhóm công việc còn lại: hoàn thành các nhánh cầu N3 vào dịp 30-4-2026; nhánh cầu N4, N1.1 và N.3 vào dịp 30-6-2026. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026 nếu được tiếp nhận mặt bằng phạm vi 22.012m2 phía đường Lương Định Của trong quý I-2026.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các phương tiện từ Mai Chí Thọ đi cao tốc và ngược lại.

Hầm chui giúp các phương tiện "thoát" nhanh hơn.

Hầm chui được thông xe giúp giải quyết kẹt xe giúp Tết.

Toàn cảnh hầm chui HC1-02.

Hầm chui được thông xe giúp giảm giao cắt giữa các phương tiện khi đi qua nút giao.

Hầm chui được thông xe giúp các phương tiện di chuyển về cao tốc nhanh hơn.

Nút giao An Phú sẽ tăng cường kết nối với sân bay Long Thành, cao tốc sau mở rộng.

Đặc biệt là tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí logistics.