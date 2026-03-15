Đề xuất tạm dừng khai thác 1 tháng cao tốc Hậu Giang - Cà Mau 15/03/2026 12:04

Theo công văn số 646/PMUMT-ĐHDA1 ngày 13-3, Ban QLDA Mỹ Thuận đã đề xuất tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này bắt đầu từ ngày 16-3 đến hết ngày 15-4-2026. Hiện đề xuất này đang chờ Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra Quốc lộ 61, hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước đây.

Lý giải về đề xuất này, Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, tuyến chính đã được khai thác tạm thời từ ngày 19-1 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nay các nhà thầu vẫn đang thi công các hạng mục còn lại như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng... Việc vừa tổ chức lưu thông vừa thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao cho người tham gia giao thông cũng như công nhân trên công trường, đồng thời làm kéo dài tiến độ hoàn thiện.

Đề xuất này cũng dựa trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc rà soát an toàn giao thông và ý kiến của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc khắc phục các bất hợp lý trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025) đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn cát đắp nền nghiêm trọng tại ĐBSCL, các đơn vị đã phải làm việc "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa" để kịp đưa vào khai thác tạm tuyến chính ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Việc tạm đóng cửa tuyến 1 tháng được xem là khoảng thời gian cần thiết để các nhà thầu tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề kỹ thuật độ lún, hoàn thiện đồng bộ dự án trước khi báo cáo Bộ Xây dựng nghiệm thu, đưa vào khai thác chính thức.