Rộ chiêu ‘bao đậu’ hồ sơ nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lên tiếng cảnh báo 04/06/2026 17:50

Chiều 4-6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Đức Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng ký mua nhà ở xã hội, đặc biệt trước các lời chào mời làm hồ sơ, “bao đậu” hoặc cam kết mua được căn hộ.

Theo ông Đức Anh, TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 17.902 căn; thời gian còn lại dự kiến bổ sung hơn 181.000 căn.

Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Hiện nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn TP.HCM và các khu vực thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, một số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô lớn.

Trước nhu cầu tìm nhà ở tăng cao, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về dự án, giá bán, điều kiện, thời gian nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng xuất hiện các thông tin quảng cáo nhận làm hồ sơ, cam kết “bao đậu” trên mạng xã hội hoặc qua môi giới.

Sở Xây dựng nhấn mạnh người dân cần tiếp cận thông tin từ kênh chính thức như cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án hoặc thông báo từ chủ đầu tư.

Cơ quan này khuyến cáo không tin vào các lời chào mời làm hồ sơ, “bao đậu” hoặc hứa hẹn mua được nhà ở xã hội trái quy định.

Người có nhu cầu cần tự đối chiếu điều kiện thụ hưởng chính sách. Việc xét duyệt chỉ áp dụng đối với trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chí về đối tượng, nhà ở và thu nhập theo quy định.

Đồng thời, người dân cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kê khai trung thực về nơi cư trú, tình trạng nhà ở và thu nhập. Trường hợp kê khai sai hoặc sử dụng hồ sơ không hợp lệ sẽ bị xử lý.

Sở Xây dựng cũng lưu ý người dân nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm công bố công khai, không qua trung gian. Quy trình xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường công khai thông tin nhằm giúp người dân tiếp cận chính sách đúng quy định, hạn chế rủi ro từ các hình thức môi giới, quảng cáo.