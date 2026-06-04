Rộ chiêu ‘bao đậu’ hồ sơ nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lên tiếng cảnh báo

Chiều 4-6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Đức Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng ký mua nhà ở xã hội, đặc biệt trước các lời chào mời làm hồ sơ, “bao đậu” hoặc cam kết mua được căn hộ.
Theo ông Đức Anh, TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách.
Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành 17.902 căn; thời gian còn lại dự kiến bổ sung hơn 181.000 căn.
Hiện nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn TP.HCM và các khu vực thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, một số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô lớn.
Trước nhu cầu tìm nhà ở tăng cao, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về dự án, giá bán, điều kiện, thời gian nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo quy định.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng xuất hiện các thông tin quảng cáo nhận làm hồ sơ, cam kết “bao đậu” trên mạng xã hội hoặc qua môi giới.
Sở Xây dựng nhấn mạnh người dân cần tiếp cận thông tin từ kênh chính thức như cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án hoặc thông báo từ chủ đầu tư.
Cơ quan này khuyến cáo không tin vào các lời chào mời làm hồ sơ, “bao đậu” hoặc hứa hẹn mua được nhà ở xã hội trái quy định.
Người có nhu cầu cần tự đối chiếu điều kiện thụ hưởng chính sách. Việc xét duyệt chỉ áp dụng đối với trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chí về đối tượng, nhà ở và thu nhập theo quy định.
Đồng thời, người dân cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kê khai trung thực về nơi cư trú, tình trạng nhà ở và thu nhập. Trường hợp kê khai sai hoặc sử dụng hồ sơ không hợp lệ sẽ bị xử lý.
Sở Xây dựng cũng lưu ý người dân nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm công bố công khai, không qua trung gian. Quy trình xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch.
Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường công khai thông tin nhằm giúp người dân tiếp cận chính sách đúng quy định, hạn chế rủi ro từ các hình thức môi giới, quảng cáo.
Sớm mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, giảm ùn tắc khu đông TP.HCM
Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đang được các cơ quan chức năng triển khai theo kế hoạch. Đây là tuyến giao thông giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực cảng Cát Lái với các trục giao thông đối ngoại của thành phố, đồng thời là “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm tại khu vực phía đông.
Theo Sở Xây dựng, hiện lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến rất lớn, trong đó chủ yếu là xe container và xe tải nặng phục vụ hoạt động logistics của cảng Cát Lái.
Tình trạng quá tải khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do mặt đường hẹp và mật độ phương tiện cao.
Trước thực trạng trên, thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tổ chức triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch. Dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.
Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đang được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai, phấn đấu sớm hoàn thiện tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố.