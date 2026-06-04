TP.HCM lấy ý kiến về hệ số K, 3 tuyến đường dự kiến có giá đất ở cao nhất 04/06/2026 13:47

(PLO)- Sở NN&MT đang lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1-7-2026 trên địa bàn TP.

Dự thảo xây dựng hệ số K để quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trường hợp không áp dụng được Bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo dự thảo, 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất ở trung tâm TP.HCM gồm Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi là 1,39. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, dự thảo Quyết định điều chỉnh giá đất cho 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM theo từng tuyến đường đối với 2 loại đất gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

Đối với đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ) tại vị trí 1 theo bảng giá đất có hệ số K quy định tại cột 8, cột 9, cột 10 tương ứng của Phụ lục I kèm theo. Đối với đất phi nông nghiệp, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thì xác định bằng hệ số K tương ứng nhân (x) 1,35 lần.

Riêng hệ số K đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ trong Khu Công nghệ cao là 1 lần.

Đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, xã có hệ số K quy định tại cột 11 của Phụ lục I kèm theo. Riêng hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao là 1 lần.

Theo dự thảo, tại 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất TP.HCM gồm đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đều có hệ số K là 1,39. Như vậy tiền đất ở 3 tuyến đường này sẽ được tính bằng giá đất quy định tại bảng giá đất là 687,2 triệu đồng/m2 x hệ số K (1,39).

Dự thảo cũng quy định hệ số K tương ứng với hệ số sử dụng đất cho các khu đất, thửa đất.

Theo đó các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất nhỏ hơn 4,00 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,00 lần; khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 4,00 lần đến dưới 5,00 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,10 lần; khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5,00 lần đến dưới 6,00 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,20 lần...

Theo nguyên tắc trên, các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất cứ mỗi bước tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1 lần.