TP.HCM khảo sát gần 10.000 tuyến đường để xây dựng hệ số K 30/03/2026 20:16

(PLO)- TP.HCM sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường trên mỗi tuyến đường để phục vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường bằng ba phiếu điều tra trên mỗi tuyến đường do tổ chức định giá đất thực hiện.

Đồng thời, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng hệ số K theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, đặc khu đối với khu vực xây dựng hệ số K; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, phường, đặc khu; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hệ số K hiện hành đối với việc xây dựng hệ số K theo khu vực, vị trí...

TP.HCM sẽ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường trên mỗi tuyến đường để phục vụ xây dựng hệ số K. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong quá trình thực hiện ngoài các tuyến đường, đoạn đường đã khảo sát dựa trên giá các loại đất đã được UBND TP, UBND cấp huyện trước đây và UBND cấp xã ban hành, UBND TP còn đề nghị tổ chức thực hiện định giá đất khảo sát, bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh trên địa bàn TP. Việc này nhằm đảm bảo sản phẩm sau khi hoàn chỉnh cập nhật đầy đủ giá các tuyến đường, đoạn đường hiện hữu.

Tổng khối lượng thực hiện là 29.000 phiếu điều tra trên 9.746 tuyến đường, đoạn đường. Kinh phí thực hiện là hơn 12.674 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến tháng 6-2026.

Sở NN&MT TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện và kết quả của dự án phải xây dựng được dự thảo quyết định ban hành hệ số K trên địa bàn TP, áp dụng từ ngày 1-7.