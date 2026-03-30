TP.HCM khảo sát gần 10.000 tuyến đường để xây dựng hệ số K

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, TP sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường bằng ba phiếu điều tra trên mỗi tuyến đường do tổ chức định giá đất thực hiện.
Đồng thời, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng hệ số K theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, đặc khu đối với khu vực xây dựng hệ số K; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, phường, đặc khu; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hệ số K hiện hành đối với việc xây dựng hệ số K theo khu vực, vị trí...
Trong quá trình thực hiện ngoài các tuyến đường, đoạn đường đã khảo sát dựa trên giá các loại đất đã được UBND TP, UBND cấp huyện trước đây và UBND cấp xã ban hành, UBND TP còn đề nghị tổ chức thực hiện định giá đất khảo sát, bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh trên địa bàn TP. Việc này nhằm đảm bảo sản phẩm sau khi hoàn chỉnh cập nhật đầy đủ giá các tuyến đường, đoạn đường hiện hữu.
Tổng khối lượng thực hiện là 29.000 phiếu điều tra trên 9.746 tuyến đường, đoạn đường. Kinh phí thực hiện là hơn 12.674 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến tháng 6-2026.
Sở NN&MT TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện và kết quả của dự án phải xây dựng được dự thảo quyết định ban hành hệ số K trên địa bàn TP, áp dụng từ ngày 1-7.
Theo ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế Đất, Sở NN&MT TP.HCM, tại Nghị quyết 254/2025 quy định chậm nhất trước ngày 1-7 các tỉnh thành phải ban hành hệ số K. Trong thời gian chưa có hệ số K thì áp dụng theo Luật Đất đai, tức là bảy trường hợp trước đây áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024, nay theo Nghị quyết số 254/2025 được xác định bằng bảng giá đất x (nhân) hệ số K, thì tiếp tục áp dụng bảng giá đất đến khi UBND TP ban hành hệ số K.