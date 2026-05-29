Sẽ đấu giá gần 190 ha đất tại dự án Khu du lịch Sơn Tiên kéo dài hơn 20 năm ở Đồng Nai 29/05/2026 16:14

(PLO)- Gần 190 ha đất tại Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư nên nhà nước phải thực hiện đấu giá.

Đảng Ủy, UBND TP Đồng Nai đã có báo cáo với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Nai về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (phường Long Hưng).

Theo đó, năm 2002, dự án Sơn Tiên được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty cổ phần Sơn Tiên để lập dự án tại xã An Hòa, TP Biên Hoà (cũ) với tổng diện tích hơn 375 ha đầu tư Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên.

Đến năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định điều chỉnh dự án Sơn Tiên tách thành hai phân khu, theo đó phân Khu phát triển du lịch, vui chơi giải trí là 185 ha và phát triển Khu đô thị gần 190 ha.

Đến năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sơn Tiên.

Tuy nhiên, diện tích gần 190 ha khi chuyển mục tiêu sang khu dân cư đến nay chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Qua rà soát, UBND TP Đồng Nai xác định toàn bộ gần 190 ha đất của dự án làm khu đô thị chưa thuộc cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý theo quy định tại Điều 217 Luật Đất đai năm 2024.

Diện tích gần 190 ha đất dự án Khu đô thị ở Sơn Tiên chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư và phải thực hiện đấu giá theo quy định. Ảnh: VH.

Do đó, trong báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Nai, UBND TP Đồng Nai cho hay sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu rà soát việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này. Trong trường hợp không đủ điều kiện đấu giá thì lựa chọn đấu thầu nhà đầu tư.

Dự án Sơn Tiên kéo dài hơn 20 năm nhưng vẫn còn dang dở, chỉ mới hoàn thiện đưa vào sử dụng khu vui chơi giải trí, còn dự án phát triển đô thị và chức năng khác vẫn chưa thực hiện vì vướng một số quy định pháp luật.

Năm 2004, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định phê chuẩn phương án bồi thường do thu hồi đất thực hiện dự án với giá đền bù cho người dân chia làm nhiều đợt và mức đền bù thấp nhất là 20 nghìn đồng/m2 và cao nhất là 40 nghìn đồng/m2.

Đến nay nhiều hộ dân vẫn đang khiếu nại về các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên. Cơ quan chức năng TP Đồng Nai vẫn chưa xử lý dứt điểm khiếu nại của người dân bị thu hồi đất làm dự án.