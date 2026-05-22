Phó Thủ tướng yêu cầu bỏ thủ tục đăng ký 'hợp đồng mua bán căn hộ chung cư' 22/05/2026 12:10

(PLO)- Việc bỏ thủ tục đăng ký "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng doanh nghiệp phải “xin hai cửa”, giảm chi phí và rút ngắn thời gian đưa dự án ra thị trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa tiếp tục giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp rà soát, bãi bỏ thủ tục đăng ký "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư". Đây là thủ tục từng được Chính phủ yêu cầu cắt giảm từ đầu năm 2026 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trước đó, tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản hồi tháng 2-2026, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương loại hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ra khỏi danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, hoàn thành trong quý I-2026.

Tuy nhiên hiện nay, theo Thông tư 42/2025 của Bộ Công Thương, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư vẫn thuộc nhóm phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, Đoàn luật sư Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, quy định này đang khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng “một cổ hai tròng”.

Việc đơn giản hoá các thủ tục giúp giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, chủ đầu tư vừa phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các mẫu hợp đồng bắt buộc theo Nghị định 96/2024, vừa phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu với cơ quan quản lý thuộc ngành công thương.

Thực tế đã phát sinh nhiều vướng mắc. Có trường hợp chủ đầu tư sử dụng đúng mẫu hợp đồng theo quy định của ngành xây dựng nhưng khi đăng ký tại Sở Công Thương lại bị yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung.

Điều này dẫn đến nghịch lý là hợp đồng sửa theo yêu cầu của ngành công thương thì có nguy cơ bị xem là không còn đúng mẫu theo quy định của ngành xây dựng.

Cũng theo luật sư, quy định chồng chéo không chỉ làm tăng thủ tục mà còn kéo dài thời gian chuẩn bị mở bán dự án. Với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường hoặc có bộ máy pháp chế nhỏ, việc hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa hợp đồng nhiều lần gây tốn kém thời gian và chi phí.

Ngoài ra, việc chậm hoàn tất thủ tục cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh, dòng tiền và quyền lợi của doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng việc bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là cần thiết. Khi đó, các bên chỉ cần áp dụng thống nhất theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và mẫu hợp đồng do ngành xây dựng ban hành.

“Nếu được bãi bỏ, thủ tục này sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đơn giản hóa quy trình hành chính và giúp thị trường bất động sản vận hành thông thoáng hơn…”- luật sự cho hay.