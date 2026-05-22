Phú Quốc triển khai cưỡng chế, thu hồi đất bị lấn chiếm trái phép 22/05/2026 10:27

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi hơn 54.400 m2 đất bị lấn chiếm trái phép tại Phú Quốc.

Ngày 22-5, chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tổ chức ra quân cưỡng chế, thu hồi hơn 15.000m2 đất công và đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép.

Theo các quyết định, cơ quan chức năng xác định ông VTT đã bao chiếm lên hơn 15.690 m2 đất. Trong đó, có gần 4.800 m2 đất do nhà nước quản lý và hơn 10.900 m2 đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý.

Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tổ chức ra quân cưỡng chế, thu hồi hơn 15.000m2 đất công và đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép. Ảnh: HD

Sau khi bao chiếm, ông T đã phá vỡ hiện trạng, tiến hành trồng cây và xây dựng một tổ hợp công trình kiên cố dạng "biệt phủ".

Khi cơ quan chức năng Phú Quốc ban hành, tống đạt quyết định cưỡng chế, ông T đã tự tháo dỡ và di dời đồ đạc, tài sản có giá trị ra khỏi khu biệt phủ. Tuy nhiên, ông T vẫn không tự nguyện giao trả đất đã chiếm, nên chính quyền địa phương đã thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định.

Song song việc thực hiện cưỡng chế hộ ông T, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng tiến hành cưỡng chế bắt buộc đối với 18 hộ dân ở đặc khu Phú Quốc có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép với tổng diện tích hơn 7.840m2. Ngoài ra, buộc các hộ dân còn nộp lại số tiền hơn 20 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 21-5, tại khu vực Rạch Tràm, xã Bãi Thơm (đặc khu Phú Quốc, Sở NN&MT tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc thi hành quyết định cưỡng chế bắt buộc đối với 8 hộ dân. Những hộ này đã lấn chiếm đất rừng đặc dụng thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc và BQL Khu kinh tế Phú Quốc.

Cưỡng chế các hộ dân bao chiếm đất rừng đặc dụng thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc và BQL Khu kinh tế Phú Quốc. Ảnh: TD

Cụ thể, những hộ dân này đã chiếm hơn 39.400m2 đất rừng đặc dụng. Đồng thời, xây dựng nhiều công trình, như: nhà ở, nhà sàn tiền chế, miếu, chòi tạm, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi, các loại cây hoa màu, tràm vàng… nhằm hợp thức hóa hiện trạng sử dụng đất.

Trong số 8 trường hợp bị cưỡng chế lần này, có một hộ ngoài việc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, còn bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp gần 300 triệu đồng.

Việc mạnh tay xử lý vi phạm đất đai thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác lập lại trật tự quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.