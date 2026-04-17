Đoàn lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 làm việc tại Đặc khu Phú Quốc 17/04/2026 15:24

(PLO)- Tỉnh An Giang đã áp dụng cơ chế “luồng xanh” để ưu tiên xử lý các hồ sơ, thủ tục phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Ngày 17-4, tại Đặc khu Phú Quốc, Đoàn lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại đặc biệt này.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia APEC cho biết chuyến công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm.

Bà đề nghị tỉnh An Giang đánh giá sát tác động từ tình hình quốc tế đến giá năng lượng, chi phí đầu vào; đồng thời chuẩn bị kỹ phương án lưu trú, di chuyển cho các đoàn nguyên thủ tại khu vực bắc đảo.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Chính phủ giao tỉnh chủ trì tại Đặc khu Phú Quốc. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Đến nay, tỉnh đã áp dụng cơ chế “luồng xanh” xử lý hồ sơ, giúp rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng đối với nhiều hạng mục. Với nhóm 21 dự án theo Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu. Các công trình như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Trung tâm hội nghị APEC đang đạt và vượt tiến độ đề ra.

Hiện cả 7 tiểu ban phục vụ Năm APEC 2027 của tỉnh đã hoàn thành tiểu đề án, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo lễ tân đối ngoại và an toàn tuyệt đối cho hội nghị.