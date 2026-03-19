An Giang làm việc với Ban Thư ký APEC 2027 về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao 19/03/2026 16:44

(PLO)- Đến nay, tất cả dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Tỉnh An Giang cũng chủ động mời Kiểm toán Nhà nước rà soát quy trình, thủ tục.

Ngày 19-3, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, có buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ban Thư ký APEC 2027 về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, cho biết tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, tỉnh hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án trọng điểm và khởi công đồng loạt các dự án đủ điều kiện.

Lãnh đạo tỉnh An Giang làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ban Thư ký APEC 2027. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Cạnh đó, tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể triển khai với tiến độ rút ngắn từ 3-6 tháng. Địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động mời Kiểm toán Nhà nước tham gia rà soát quy trình, thủ tục.

Đến nay, tất cả dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đơn vị thi công. Hầu hết dự án đã khởi công và đang triển khai thực địa đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, có 7 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ mong muốn Ban Thư ký APEC sớm làm việc với tỉnh và nhà đầu tư tại Phú Quốc. Qua đó, các bên rà soát chi tiết thiết kế, phân khu chức năng của Trung tâm Hội nghị APEC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị Ban Thư ký báo cáo lãnh đạo Ủy ban quốc gia APEC sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Ông Trần Bảo Ngọc, Phó Trưởng Ban Thư ký APEC 2027, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, cho biết thời gian tới Ban Thư ký sẽ có chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc để trao đổi cụ thể hơn về thiết kế. Ban Thư ký sẽ tích cực hỗ trợ, tổng hợp kiến nghị của địa phương báo cáo Ủy ban quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.