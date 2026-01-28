Thủ tướng kiểm tra loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 28/01/2026 12:48

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công và kiểm tra tiến độ nhiều dự án trọng điểm tại Phú Quốc. Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công để phục vụ APEC 2027.

Sáng 28-1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn và động viên các lực lượng thi công dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

21 dự án phục vụ APEC

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 10 dự án đầu tư công. Đến nay, một dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, chín dự án đã lựa chọn nhà thầu thi công.

Thời gian tới, tỉnh tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Tỉnh tổ chức thi công dự án có tỉ trọng vốn ngân sách lớn nhằm tăng tốc khối lượng thực hiện, giải ngân, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân tại dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhóm thứ hai gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, toàn bộ 11 dự án đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm

Trong các dự án trọng điểm, dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng. Hiện các hạng mục chính được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản; nhà ga VIP đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh có giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỉ đồng.

Mốc hoàn thành các hạng mục chính: Đường cất hạ cánh vào ngày 30-6-2026; nhà ga VIP vào ngày 30-9-2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) vào ngày 30-12-2026.

Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỉ đồng, giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025. Tỉnh đang tập trung hoàn tất bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 2-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57 ha) và các công trình chức năng đạt khối lượng chung khoảng 33%. Trong đó, đường công vụ đã hoàn thành 100%.

Dự án đường tỉnh ĐT.975 kết nối trục động lực và sân bay đã khởi công. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%, phấn đấu đưa vào sử dụng ngày 17-12-2026.

Kiểm tra thực tế sân bay Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng theo tinh thần vì dân, bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm xuyên lễ, tết” để đưa sân bay vào khai thác sớm nhất.