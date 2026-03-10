Phó Chủ tịch Khánh Hòa nói về nền tảng để tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương 10/03/2026 05:50

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về chiến lược "kiềng ba chân" để tỉnh vào top đầu cả nước về chuyển đổi số, sớm lên thành phố trực thuộc trung ương.

Để chuyển đổi số thành công, chính quyền phải làm cho dữ liệu “sống” cùng người dân. Tức là mọi hoạt động của công dân trong đời thực đều được cập nhật trên môi trường số. Đây chính là mục tiêu tỉnh Khánh Hòa đang hướng đến, theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là một trong số tỉnh, thành ban hành chương trình chuyển đổi số từ sớm (tháng 10-2021). Hiện tỉnh xếp thứ chín cả nước về xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Nhân dịp đầu năm Xuân Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM về quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Ông cũng nhấn mạnh vai trò nền tảng của dữ liệu số trong mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

"Kiềng ba chân" trong tiến trình một chính quyền số

. Phóng viên: Khánh Hòa đã và đang làm gì để tiến nhanh đến mục tiêu chính quyền số thưa ông?

+ Ông Nguyễn Thanh Hà: Khánh Hòa đang đặt mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số (CĐS) tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Để tiến nhanh đến mục tiêu một chính quyền số, tỉnh đang tập trung vào chiến lược "kiềng ba chân", gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Để đạt được mục tiêu đó, Khánh Hòa đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chính quyền số để dẫn dắt.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, số hóa dữ liệu dân cư, doanh nghiệp nhằm kết nối liên thông dữ liệu giữa các sở, ban, ngành để người dân không phải nộp lại cùng một loại giấy tờ nhiều lần.

Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, như đẩy mạnh xử lý hồ sơ mức độ toàn trình, tức người dân làm thủ tục tại nhà, nhận kết quả qua bưu điện.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) sẽ là nơi tập trung dữ liệu về một đầu mối để lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi biến động kinh tế - xã hội theo thời gian thực và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Khánh Hòa xác định kinh tế số là chìa khóa để tạo đột phá về năng suất lao động. Trong đó, du lịch thông minh sẽ là ngành mũi nhọn của tỉnh trong tương lai. Các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng như, phát triển các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo (VR), bản đồ số du lịch, và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm tham quan.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang sử dụng nền tảng đám mây, hóa đơn điện tử và thương mại điện tử.

Về nông nghiệp công nghệ cao, sẽ áp dụng cảm biến IoT, truy xuất nguồn gốc bằng QR code cho các đặc sản, như trầm hương, yến sào, xoài Cam Lâm...

Đòn bẩy cho mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

. Vai trò của chuyển đổi số như thế nào trong tiến trình Khánh Hòa thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030?

+ Ông Nguyễn Thanh Hà: Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20-2-2025, là văn kiện cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại địa phương.

Năm 2025, Khánh Hòa xếp thứ 9/34 tỉnh, thành về về chỉ số DTI. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đây là "kim chỉ nam" để Khánh Hòa thực hiện hóa mục tiêu nâng tầm phát triển, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đòn bẩy bứt phá.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, Khánh Hòa xếp vị trí 16/34 tỉnh, thành phố về chỉ số DTI năm 2024. Chỉ số PII năm 2025 đạt 46.54 điểm, xếp hạng 9 toàn quốc.

Nghị quyết xác định rõ khoa học công nghệ là nền tảng; đổi mới sáng tạo là động lực; chuyển đổi số là kết nối; con người là trung tâm của các chủ thể. Cơ chế chính sách là yếu tố tiên quyết; nhân lực là then chốt; hạ tầng công nghệ số và dữ liệu là nền tảng cốt lõi...

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đòn bẩy, là động lực dẫn dắt quan trọng nhất trong giai đoạn tới, là yếu tố then chốt của tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

Người dân là chủ thể hưởng lợi để hướng đến

. Nhìn từ góc độ đời sống, công tác chuyển đổi số mang lại lợi ích cụ thể gì cho người dân, thưa ông?

+ Về chính quyền số, lợi ích lớn nhất là thủ tục hành chính không khoảng cách. Chuyển đổi số giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Thay vì đến trụ sở, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến 24/7.

Quá trình này cũng giúp minh bạch hóa công việc. Người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ qua tin nhắn hoặc ứng dụng VNeID. Việc này giúp loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu vì mọi bước đều được lưu vết trên hệ thống.

Nhờ Đề án 06, người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ giấy vì thông tin đã tích hợp trong căn cước công dân gắn chip.

Du lịch là một trong bốn ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa đến năm 2030 và định hướng đến 2040. Ảnh: XUÂN HOÁT

Về kinh tế số, chuyển đổi số giúp xóa bỏ rào cản địa lý. Một hộ nông dân ở Cam Lâm hay Khánh Sơn có thể bán xoài, sầu riêng trực tiếp ra Hà Nội hoặc nước ngoài qua sàn thương mại điện tử.

Việc quét mã QR, chuyển khoản giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn và dễ dàng quản lý tài chính cá nhân. Chưa hết, chuyển đổi số tạo ra các công việc mới như shipper, người bán hàng online, chuyên viên marketing số... giúp tăng thu nhập cho nhiều tầng lớp nhân dân.

Chuyển đổi số cũng nâng cao chất lượng sống qua y tế, giáo dục. Người dân có sổ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám online để giảm thời gian chờ đợi. Học sinh miền núi có thể tiếp cận bài giảng của giáo viên giỏi qua nền tảng trực tuyến.

Trung tâm điều hành thông minh IOC; các ứng dụng như công dân số giúp người phản ánh các vấn đề về rác thải, hỏng hóc đèn đường, hay ngập lụt trực tiếp đến chính quyền và nhận phản hồi xử lý nhanh chóng.

Trước khi có Luật Doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa có số doanh nghiệp không nhiều, giờ thì tăng lên mấy ngàn. Đó chính là giá trị được tạo ra nhờ sự cải cách thể chế, ứng dụng hiệu quả sự phát triển của công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Nếu muốn xã hội vận hành nhanh thì quá trình ra quyết định phải nhanh. Cần giản lược các khâu trung gian không cần thiết thông qua ứng dụng công nghệ. Đó chính là giá trị của cải cách thể chế và ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Khánh Hòa có bước tiến đáng ghi nhận trong bảng xếp hạng về chỉ số DTI của toàn quốc. Ảnh: LÂM ANH

. Theo ông, người dân phải làm gì để không bị bỏ lại phái sau trong tiến trình chuyển đổi số?

+ Để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng số, người dân không cần là chuyên gia công nghệ, quan trọng là thay đổi tư duy và trang bị kỹ năng số cơ bản.

Trước hết là chủ động sở hữu "giấy thông hành số" bằng cách định danh VNeID mức độ 2. Đây là chìa khóa để thực hiện mọi thủ tục hành chính. Người dân cũng nên đăng ký chữ ký số cá nhân và mở tài khoản thanh toán số. Hiện nay nhiều nhà mạng đang cấp miễn phí chữ ký số cho người dân. Có cái này, người dân có thể ký các hợp đồng, văn bản hành chính ngay trên điện thoại.

Mỗi người dân hãy mở tài khoản thanh toán số cho bản thân. Điều này giúp làm quen với việc dùng QR Code hoặc ví điện tử để thanh toán điện, nước, học phí…

Mỗi người hãy tập thói quen tương tác với chính quyền qua smartphone. Thay vì lên xã, phường, hãy thử nộp hồ sơ online khi làm khai sinh hay đổi bằng lái. Người dân cũng nên dùng ứng dụng công dân số của tỉnh để phản ánh các vấn đề đô thị hoặc tra cứu quy hoạch đất đai, tránh bị lừa đảo...

Khánh Hòa xác định chuyển đổi số là đòn bẩy để hoàn thành mục tiêu trở trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngoài ra, mỗi người dân hãy trang bị kính lọc để an toàn trên không gian mạng. Càng chuyển đổi số nhanh, rủi ro bị lừa đảo càng cao. Người dân cần tự bảo vệ mình bằng cách, không cung cấp mã OTP, tuyệt đối không đưa mã xác thực cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng.

Cảnh giác với tin nhắn rác, không bấm vào các đường link lạ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân; luôn bật tính năng bảo mật hai lớp (2FA) cho Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng…

Khánh Hòa đang ở giai đoạn bứt phá về chuyển đổi số. Ảnh: LÂM ANH

Nếu công dân cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp. Hiện nay, mỗi thôn, tổ dân phố tại Khánh Hòa hiện đều có tổ công nghệ số cộng đồng. Họ là những người trực tiếp hướng dẫn bạn cách dùng app, cách đăng ký thủ tục.

Người dân cũng có thể tham gia các lớp phổ cập, theo dõi các buổi sinh hoạt tại địa phương để cập nhật những tính năng mới của các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

. Xin trân trọng cảm ơn ông!