Chủ tịch Cao Bằng Lê Hải Hòa: Kết quả thật của điều hành là đời sống người dân 09/03/2026 06:00

(PLO)- Theo ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, khi người dân thấy việc được giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thấy môi trường ổn định hơn… đó mới là kết quả thật của điều hành.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đã được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ông Lê Hải Hòa đã có những chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về những trăn trở trong điều hành, cách tổ chức thực thi Nghị quyết và thông điệp gửi tới đội ngũ cán bộ, người dân, doanh nghiệp.

Tránh nóng vội nhưng tuyệt đối không chậm chạp

. Phóng viên: Trước hết, xin chúc mừng ông được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Khi được tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, cảm xúc và suy nghĩ đầu tiên của ông là gì?

+ Ông Lê Hải Hòa: Cảm xúc đầu tiên trong tôi là sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của tổ chức cùng các đại biểu. Đó không chỉ là vinh dự cá nhân, gia đình mà còn là niềm vui chung của tỉnh nhà.

Với một địa phương còn nhiều đặc thù khó khăn như Cao Bằng, mỗi sự quan tâm ở tầm Trung ương đều mang ý nghĩa rất lớn. Đó vừa là sự động viên nhưng vừa là lời nhắc nhở nghiêm túc về trách nhiệm.

Ông Lê Hải Hòa (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nhìn vào thực tế hiện nay, Cao Bằng vẫn là tỉnh miền núi biên giới có xuất phát điểm thấp: Điều kiện tự nhiên chia cắt, quy mô kinh tế còn nhỏ, nguồn lực ngân sách hạn chế và năng lực tổ chức thực hiện giữa các khâu vẫn chưa thật đồng đều.

Thực sự đây cũng là dịp để bản thân tôi nhìn nhận lại mình về năng lực kết nối, khả năng tiếp cận những xu hướng phát triển mới, hay việc cập nhật tri thức quản trị hiện đại… vẫn còn những khoảng trống phải tiếp tục học hỏi.

Tôi coi đây là cơ hội quý báu để tăng cường học hỏi từ Trung ương, từ các bộ ngành và các địa phương bạn, nhằm tìm ra cách làm phù hợp nhất với điều kiện của Cao Bằng – tránh nóng vội nhưng tuyệt đối không chậm chạp.

. Vậy những trăn trở đó đã kết tinh thành những mục tiêu cụ thể nào trong tư duy điều hành của ông?

+ Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là hai câu hỏi: Một là làm sao để Cao Bằng đạt được tăng trưởng hai con số trong điều kiện thực tế đầy hạn chế? Hai là tăng trưởng ấy phải thực chất, để người dân thực sự hưởng lợi như thu nhập tăng, sinh kế ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Muốn vậy, không thể chỉ dựa vào đầu tư công mà phải tạo được niềm tin để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư nguồn vốn, công sức vào sản xuất kinh doanh. Khi người dân, doanh nghiệp tin tưởng vào một môi trường ổn định và làm ăn có hiệu quả, lúc đó tăng trưởng mới thực sự bền vững.

Đổi mới thực thi: “Nói ít hơn, làm nhiều hơn”

. Qua theo dõi chúng ta đều thấy Đại hội XIV có rất nhiều điểm mới, đột phá so với những kỳ Đại hội trước đây.

+ Đúng là như vậy và điều tôi ấn tượng nhất là cách làm "rõ việc", hướng mạnh vào "thực thi". Đại hội không chỉ dừng ở việc thống nhất văn kiện mà đặt trọng tâm vào khâu tổ chức thực hiện – từ xác định ưu tiên, bố trí nguồn lực cho đến yêu cầu về trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân.

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TUẤN THÀNH

Điểm mới rất đáng chú ý là việc ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết. Điều này thể hiện một cách tiếp cận rất thực tế rằng không chỉ nói mục tiêu, mà nói luôn cách làm và nhịp độ triển khai. Khi đã có lộ trình cụ thể, mỗi cấp không thể chỉ dừng lại ở việc quán triệt suông mà phải chuyển ngay sang tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm về kết quả.

Tinh thần chung của Đại hội lần này là không né tránh hạn chế, không chấp nhận triển khai nửa vời và lấy kết quả cuối cùng làm thước đo duy nhất. Với Cao Bằng, đây là điểm tựa quan trọng giúp việc điều hành có khuôn khổ rõ ràng hơn - nói ít hơn, làm nhiều hơn, làm đến đâu chắc đến đó. Trong vận hành, việc siết chặt kỷ luật và đề cao trách nhiệm cá nhân sẽ là khâu then chốt để bộ máy thông suốt, đưa những việc khó về đích.

Đột phá là làm chắc và theo đến cùng

. Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV yêu cầu xác định việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Vậy với Cao Bằng thì những nhiệm vụ trọng tâm được xác định ra sao?

+ Năm đầu nhiệm kỳ, chúng tôi phải làm song song hai việc, đó là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên phát triển và chỉnh lại cách vận hành của bộ máy. Về ưu tiên phát triển, chúng tôi rà soát lại toàn bộ chương trình và dự án.

Việc nào thực sự tạo tác động lan tỏa thì tập trung nguồn lực, việc nào hiệu quả thấp thì điều chỉnh, việc nào kéo dài vì vướng cơ chế hoặc phối hợp thì phải chỉ rõ điểm nghẽn và xác định thời hạn xử lý.

Về bộ máy, thực tế vẫn còn những khâu nặng thủ tục, phối hợp chưa nhịp nhàng, trách nhiệm cá nhân chưa rõ. Khi khối lượng công việc tăng lên, những hạn chế này bộc lộ rõ hơn. Vì vậy, việc điều chỉnh phải bắt đầu từ cách giao việc, cách kiểm tra và cách đánh giá kết quả, chứ không chỉ dừng ở yêu cầu chung.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng. Giai đoạn 1 của dự án dài được thông tuyến ngày 19-12. Ảnh: TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ

Tỉnh cũng kiến nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế đầu tư, nguồn lực và tiến độ triển khai, bảo đảm phù hợp quy hoạch và khả năng cân đối chung của Nhà nước. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trước 19-5-2026, đồng bộ với mục tiêu thông xe tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đến Đông Khê vào dịp 30-4, qua đó mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối cho toàn vùng.

Chúng tôi cũng chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những địa phương làm tốt việc siết kỷ luật hành chính, công khai quy trình xử lý công việc và tổ chức các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở. Đặc biệt là xử lý ngay những ách tắc trong thực thi, không để tồn đọng kéo dài.

. Như ông vừa nói, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Vậy Cao Bằng sẽ lựa chọn những khâu đột phá nào để bảo đảm việc thực hiện được hiệu quả nhất?

+ Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế thì điều quan trọng nhất là không làm theo phong trào và không dàn trải. Do vậy, Cao Bằng xác định cần đột phá trong cách làm chứ không phải khẩu hiệu làm lớn.

Chúng tôi chọn ba nguyên tắc: Việc ít nhưng đúng, tiến độ rõ và theo đến cùng. Khi thủ tục được đơn giản hóa, thời gian xử lý rút ngắn, chi phí xã hội giảm xuống thì môi trường đầu tư tự nhiên được cải thiện.

Tỉnh cũng đề nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm đầu mối, phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng và các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế khuyến khích doanh nghiệp (nhà nước và tư nhân) tham gia đầu tư phát triển vùng khó khăn thông qua điều phối quyền phát triển và cơ hội đầu tư liên vùng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

Việc này làm cơ sở định hướng tiếp tục hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách ở tầm quốc gia đối với phát triển các vùng khó khăn, đặc biệt là các tỉnh miền núi, biên giới.

Với Cao Bằng, đột phá là làm chắc hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn và giảm tối đa những khâu trung gian không cần thiết.

. Nhưng Nghị quyết chỉ có thể thành công khi bộ máy thực thi đủ mạnh và yếu tố quan trọng nhất vẫn là cán bộ?

+ Tôi cho rằng tinh thần dám làm không thể hình thành chỉ bằng lời kêu gọi. Muốn cán bộ dám làm thì môi trường làm việc phải rõ ràng và công bằng. Giao việc phải cụ thể, tiêu chí đánh giá phải rõ, người làm đúng phải được bảo vệ, người né tránh phải được nhắc nhở kịp thời. Người đứng đầu phải nhận phần trách nhiệm khó về mình, không đẩy áp lực xuống cấp dưới. Khi cán bộ thấy trách nhiệm được chia sẻ công bằng, họ mới yên tâm làm việc.

Những đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ thời gian qua, đặc biệt là yêu cầu chọn đúng người, giao đúng việc, siết kỷ luật và đo bằng kết quả, tạo ra một nền tảng rất quan trọng cho việc này. Tôi nói điều đó như một định hướng chung của bộ máy, bởi nếu không thay đổi cách tổ chức thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo và gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TT

Khắc phục “Nghị quyết hay, triển khai chậm”

. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh kết quả thực hiện Chương trình hành động là căn cứ đánh giá trách nhiệm tập thể và người đứng đầu hằng năm, cả nhiệm kỳ. Với vai trò của mình, ông sẽ làm gì để đảm bảo Nghị quyết được thực hiện đúng tiến độ?

+ Ở vị trí điều hành, trách nhiệm lớn nhất theo tôi là không để kế hoạch dừng lại trên giấy. Việc đã giao thì phải biết đang ở đâu, vướng ở khâu nào, nguyên nhân vì sao và xử lý như thế nào. Trong thực tế, nhiều khi vấn đề không nằm ở thiếu chủ trương hay thiếu văn bản mà ở việc thiếu theo dõi đến cùng. Nếu không tăng nhịp kiểm tra và không tạo cơ chế phối hợp rõ ràng, công việc rất dễ chậm theo quán tính cũ.

Cách đó cũng phải thay đổi. Không dựa vào báo cáo đẹp, mà dựa vào tiến độ thực, sản phẩm thực và phản hồi thực từ người dân và doanh nghiệp. Khi người dân thấy việc được giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thấy môi trường ổn định hơn, thì đó mới là kết quả thật của điều hành.

. Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến chủ trương, nghị quyết chậm đi vào cuộc sống?

+ Điểm nghẽn phổ biến nhất theo tôi là tâm lý sợ trách nhiệm và thói quen làm việc an toàn - đó là chờ hướng dẫn, chờ thống nhất, chờ đủ điều kiện. Khi nhiều khâu cùng chờ, công việc sẽ chậm lại dù chủ trương rất đúng.

Muốn khắc phục, phải chuyển sang cách quản trị công việc rõ ràng hơn. Giao việc phải cụ thể, chốt mốc thời gian, kiểm tra định kỳ và đánh giá bằng kết quả cuối cùng. Khi tiến độ được theo dõi thường xuyên, việc chậm sẽ được phát hiện sớm. Khi từng khâu được cải thiện, bộ máy tự nhiên chạy nhanh hơn. Điều quan trọng hơn, theo tôi là tạo được niềm tin rằng làm đúng sẽ được bảo vệ, bởi nếu cán bộ luôn lo sai thì họ sẽ chọn cách không làm.

Cán bộ, công chức phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 2. Ảnh: TT

Bài học từ thiên tai và bài toán quản trị số

. Thực tiễn điều hành, đặc biệt từ đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 cho thấy yêu cầu rất cao về phân cấp, phân quyền, tính chủ động của cơ sở. Những bài học này sẽ được tỉnh vận dụng như thế nào khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV?

+ Thiên tai bộc lộ rất rõ một vấn đề trong điều hành: Khi thông tin chưa đầy đủ và quy trình chưa rõ, dễ phát sinh tình trạng "chờ - xin - rồi mới quyết". Trong tình huống khẩn cấp, chỉ cần chậm một nhịp là hậu quả đã khác rất nhiều.

Năm 2026, chúng ta kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước (28-1). Trong tầm nhìn dài hạn, tỉnh đang phối hợp với Thành ủy TP.HCM và các cơ quan Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đề án xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng liên kết quốc gia, khẳng định vị thế địa phương có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đồng thời, tỉnh kiến nghị chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là việc làm thiết thực nhằm tri ân nơi Bác đặt bước chân đầu tiên khi trở về Tổ quốc.

Việc "chờ xin" nhiều khi không phải do thiếu trách nhiệm mà do chưa chủ động từ trước và hệ thống thông tin cũng chưa đủ để cấp cơ sở quyết định ngay. Đây là bài học lớn không chỉ trong phòng, chống thiên tai mà cả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh mới, chúng ta phải chuẩn bị dữ liệu tốt hơn, phân cấp rõ hơn để khi tình huống xảy ra, quyết định được đưa ra ngay tại chỗ, không bị gián đoạn bởi quy trình hành chính.

. Đại hội XIV đặt ra một yêu cầu rất thực tế là chọn đúng, làm nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo bằng kết quả. Đây được xem như “chìa khóa” của giai đoạn mới, thể hiện năng lực quản trị và trách nhiệm công vụ. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

+ Tôi cho rằng muốn quản lý được thì phải đo được, mà muốn đo được thì phải có dữ liệu. Khi dữ liệu cập nhật đầy đủ, người điều hành mới thấy chỗ tắc.

Tỉnh Cao Bằng đã xác định tập trung đột phá dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là đổi mới quản trị, đẩy mạnh số hóa trong các lĩnh vực "nóng" như: Thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, quản lý cửa khẩu và du lịch.

Mục tiêu của năm 2026 là tạo chuyển biến rõ rệt về môi trường kinh doanh. Hiệu quả chuyển đổi số phải được đo bằng việc giảm chi phí giao dịch cho người dân và nâng cao năng lực ra quyết định nhanh, minh bạch của chính quyền.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TT

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

. Tư tưởng “Dân là gốc”, phương châm “Dân thụ hưởng” được quán triệt xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội XIV. Đối với Cao Bằng, điều này sẽ được thực hiện như thế nào?

+ Theo tôi, mục tiêu cuối cùng của mọi thay đổi vẫn là đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Người dân phải cảm nhận được sự thuận tiện hơn trong thủ tục, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn và thái độ phục vụ gần gũi hơn.

Với những khu vực còn khó khăn thì càng phải làm sao để giảm đi lại, giảm chờ đợi, giảm những thủ tục không cần thiết cho người dân. Tôi cho rằng khi lãnh đạo lắng nghe trực tiếp, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết sớm và điều quan trọng là giữ được sự đối thoại thường xuyên, không hình thức.

. Là Chủ tịch UBND tỉnh trẻ tuổi nhất hiện nay, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là là cán bộ trẻ trong việc hiện thực hóa yêu cầu “nói đi đôi với làm”, “đã nói là làm đến cùng” mà Nghị quyết Đại hội XIV đã nêu?

+ Đối với cán bộ trẻ, điều quan trọng là phải tin và tạo điều kiện thật sự để họ phát huy. Không thể đòi hỏi kinh nghiệm ngay từ đầu, phải đặt họ trong môi trường làm việc thực tế, có người đi trước hỗ trợ, để năng lượng mới và kinh nghiệm cũ bổ sung cho nhau. Khi được trao cơ hội đúng lúc, cán bộ trẻ thường đi nhanh hơn và mang lại cách tiếp cận mới cho bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TT

Ông Lê Hải Hòa thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cán bộ trẻ có lợi thế về tư duy mới và khả năng thích ứng nhanh, đặc biệt trong những lĩnh vực như chuyển đổi số hay cải tiến quy trình. Khi kinh nghiệm được bổ sung đúng lúc, năng lượng mới sẽ giúp bộ máy đi nhanh hơn mà vẫn giữ được sự ổn định.

Đối thoại với người dân và doanh nghiệp cũng là cách để bộ máy tự soi lại mình. Nhiều khi khoảng cách không nằm ở chủ trương, mà ở cách thực hiện chưa sát thực tế.

. Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ông sẽ gửi thông điệp gì tới nhân dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức về quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV?

+ Cao Bằng hiểu rất rõ con đường phía trước không dễ. Tuy nhiên, nếu giữ được kỷ luật, giữ được tinh thần đổi mới và sự đồng lòng, việc gì cũng làm đến cùng và đo bằng kết quả với sự cùng tham gia, giám sát của người dân và doanh nghiệp thì chuyển biến sẽ đến.

Ông Lê Hải Hòa kiểm tra vị trí xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin rằng sự thay đổi là vì cuộc sống tốt hơn của người dân. Khi người dân thấy cơ hội phát triển mở ra, khi doanh nghiệp thấy môi trường ổn định và minh bạch thì nguồn lực xã hội sẽ tự khơi thông.

Chúng tôi đi từng bước, chắc chắn, cầu thị và học hỏi. Không đặt mục tiêu quá lớn nhưng kiên trì làm cho những thay đổi nhỏ tích lại thành thay đổi lớn. Khi việc làm thật, kết quả thật, niềm tin sẽ nhân lên một cách vững chắc.

. Trân trọng cảm ơn ông!