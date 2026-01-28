Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng 28/01/2026 17:28

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đảng và Nhà nước luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.

Chiều 28-1, tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động sâu sắc khi được đứng tại nơi này để gặp gỡ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, các thầy cô giáo và các học sinh; cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động trong từng bản làng, từng mái trường, từng con người nơi đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhắc lại ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cao Bằng là nơi chứng kiến, đồng hành với sự lựa chọn lịch sử ấy- nơi Bác dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, dẫn dắt cả dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày đầu Bác về nước, trên con đường hoạt động cách mạng đầy hiểm nguy, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bằng cả tấm lòng: Từ cơ sở cách mạng, đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước, đến “hàng rào quần chúng” bảo vệ để Bác có chỗ dựa vững bền mà gây dựng căn cứ địa, mở ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân”, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đi qua mọi thử thách.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đảng và Nhà nước luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; khi điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng, sinh kế… ở không ít nơi vẫn chưa theo kịp đồng bằng, miền xuôi.

Những khoảng cách ấy, dù là về thu nhập, về dịch vụ công, hay về cơ hội phát triển, đều là điều Đảng, Nhà nước không thể yên lòng, cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động sâu sắc khi được gặp gỡ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ, các thầy cô giáo và các học sinh tỉnh Cao Bằng, Ảnh: TTXVN

Chính vì vậy, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cả hệ thống chính trị đang và sẽ tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách rất cụ thể, rất thiết thực với bà con.

Tổng Bí thư dẫn chứng việc xây dựng 248 trường liên cấp cho các xã biên giới để con em đồng bào được học gần nhà, học đủ bậc; thực hiện chủ trương miễn học phí; mở rộng và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Cùng với đó là việc đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để bà con có nơi ở an toàn, ổn định; và kiên trì tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tri ân không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà phải biến tình cảm thành hành động. Tri ân đồng bào các dân tộc Cao Bằng phải là quyết tâm làm sao để cuộc sống của bà con ấm hơn, thuận hơn, vui hơn, bền hơn; làm sao để con em Cao Bằng có điều kiện học tập, lập nghiệp, cống hiến; làm sao để người dân yên tâm bám đất, bám bản, bám biên cương, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền.

Học để biết, học để làm người, học để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư mong muốn Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc. Mỗi chủ trương của Trung ương phải hướng tới tháo gỡ “điểm nghẽn” cho vùng cao, vùng biên; mỗi quyết sách của tỉnh phải đi sát đời sống, sát nhu cầu của bà con. Mỗi bản làng, mỗi gia đình, mỗi người dân bằng ý chí và bàn tay lao động sẽ là chủ thể làm nên sự đổi thay.

Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung chăm lo sinh kế bền vững, giúp bà con “có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ”, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, với kinh tế cửa khẩu, dịch vụ - du lịch phù hợp điều kiện địa phương; để người dân không chỉ thoát nghèo, mà vươn lên khá giả bằng chính sức mình.

Tổng Bí thư căn dặn các học sinh hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện bền bỉ, nuôi dưỡng khát vọng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cống hiến. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, giáo dục và y tế đi trước một bước; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này. Đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng chất lượng nhà ở, điều kiện sinh hoạt; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ, cùng hạ tầng số phù hợp, để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển mới.

Tổng Bí thư cũng đề nghị phát huy vai trò người có uy tín, già làng trưởng bản, củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để biên giới vừa vững chắc, vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác, hữu nghị…

Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy mức cải thiện đời sống Nhân dân làm mục tiêu; lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà chúng ta đã xác định: “vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng”.

Tổng Bí thư dành một tình cảm đặc biệt cho những người đang “giữ lửa” nơi mái trường, nhất là ở vùng cao, vùng khó. Ông nhấn mạnh các thầy cô giáo đang làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao là bồi dưỡng tri thức, nhân cách, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân cho thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư căn dặn các học sinh hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện bền bỉ, nuôi dưỡng khát vọng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cống hiến. Học để biết, học để làm người, học để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi thế hệ chỉ đi một đoạn đường, nhưng đoạn đường ấy phải đủ vững để thế hệ sau đi tiếp xa hơn.