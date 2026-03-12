Cử tri có được quay phim, chụp ảnh khi đi bầu cử không? 12/03/2026 13:55

(PLO)- Cử tri có thể quay phim, chụp ảnh ở bên ngoài phòng bỏ phiếu nhưng phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh sự quan tâm đến danh sách ứng cử viên và chương trình hành động của họ, nhiều cử tri cũng đặt ra những câu hỏi rất cụ thể như: giấy tờ cần mang theo khi đi bỏ phiếu; cách ghi phiếu bầu đúng quy định; có được quay phim, chụp ảnh tại khu vực bầu cử và phiếu bầu...

Dưới đây là giải đáp một số thắc mắc thường gặp để cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng quy định, gặp nhiều thuận lợi trong việc đi bỏ phiếu.

Có được quay phim, chụp ảnh tại nơi bỏ phiếu không?

Gửi thắc mắc đến Báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Minh Long cho biết: “Tôi có được quay và chụp hình trong phòng bỏ phiếu để đăng mạng xã hội làm kỷ niệm cho lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử không?”.

Luật gia Phạm Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia TP.HCM, trả lời:

Theo khoản 10 Điều 23 Thông tư 21/2025/TT- BNV của Bộ Nội vụ, cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử, nhưng phải bảo đảm được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu (chỉ được quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu nếu được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu).

Luật gia Phạm Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia TP.HCM

Trường hợp việc quay phim, chụp hình làm cản trở, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử được quyền yêu cầu dừng việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, điểm c khoản 6 Điều 24 Thông tư 21/2025/TT-BNV quy định phóng viên báo chí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, nội quy phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của Tổ bầu cử trong quá trình tác nghiệp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử; đưa tin, bài kịp thời, trung thực, chính xác về quá trình kiểm phiếu bầu cử để góp phần vào công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phóng viên báo chí nước ngoài có nhu cầu tham dự, đưa tin về hoạt động trong ngày bầu cử tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88/2012 quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Các tổ thuộc khu phố Hiệp An 3, phường Phú An đang khẩn trương rà soát phân loại để tránh sai sót trước khi phát thẻ cử tri đến người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Cử tri điền phiếu bầu sao cho đúng?

Tương tự, bạn đọc Viết Dũng đặt câu hỏi: “Tôi đi bầu cử nhưng không biết phải gạch tên trên phiếu như thế nào cho đúng, nếu gạch sai thì phiếu có bị tính là không hợp lệ không?”.

Giải đáp thắc mắc, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp HĐND.

Khi đi bầu cử, cử tri phải tự mình thực hiện việc bỏ phiếu và xuất trình thẻ cử tri; không được nhờ người khác bầu thay, trừ các trường hợp không thể tự viết phiếu như người khuyết tật, người già yếu, người ốm đau.

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM

Khoản 2 Điều 22 Thông tư 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định, việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục trong thời gian bầu cử. Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định của pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu; đồng thời hướng dẫn cách gạch phiếu và bỏ phiếu đúng quy định.

Cụ thể, Điều 23 Thông tư 21/2025/TT-BNV hướng dẫn nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu (không để lại) quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử.

Trong quá trình viết phiếu, không ai được xem nội dung phiếu bầu của cử tri, kể cả thành viên Tổ bầu cử, nhằm bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín. Nếu cử tri viết nhầm hoặc làm hỏng phiếu, có thể yêu cầu đổi phiếu khác; khi đó Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu đã viết hỏng trước khi phát phiếu mới.

Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu, có thể nhờ người khác viết hộ nhưng vẫn phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải đọc đầy đủ họ và tên các ứng cử viên để cử tri lựa chọn, ghi đúng ý chí của cử tri và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Sau khi viết xong, phiếu phải được giao lại cho cử tri để tự bỏ vào hòm phiếu.

Đối với người khuyết tật, người già yếu hoặc người không thể tự bỏ phiếu vào hòm phiếu, có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu thay, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng ý chí của cử tri.

Cử tri được bầu bao nhiêu đại biểu?

Bạn đọc Nguyễn Trí gửi thắc mắc: “Khi nhận phiếu bầu, tôi thấy danh sách có nhiều ứng cử viên. Vậy tôi được bầu tối đa bao nhiêu người trên mỗi phiếu bầu?”.

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết không có quy định một con số cố định chung áp dụng cho mọi lá phiếu trên toàn quốc.

Số lượng người mà cử tri được bầu phụ thuộc vào số lượng đại biểu được ấn định cho từng đơn vị bầu cử.

Theo khoản 4 Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 3 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được bầu không quá 5 đại biểu.

Như vậy, số lượng người mà cử tri được bầu tối đa là 03 người đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và 05 người đối với bầu cử đại biểu HĐND, tùy theo số lượng đại biểu được ấn định tại từng đơn vị bầu cử.