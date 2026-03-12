Kiều bào gửi niềm tin và kỳ vọng vào đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới 12/03/2026 06:30

(PLO)- Những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới. Dù sống xa quê hương, họ vẫn luôn dõi theo sự phát triển của đất nước và mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông NGUYỄN DUY ANH, ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội danh dự người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản):

Mong muốn lan tỏa văn hóa Việt ở nước ngoài

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội danh dự người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản)

Là một người con của đất nước đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi luôn theo dõi sát những bước phát triển của đất nước cũng như các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Tôi mong rằng các quyết sách sẽ tiếp tục hướng mạnh vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Theo tôi, các cơ chế chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào tham gia hợp tác, đầu tư và đóng góp tri thức cho sự phát triển của đất nước. TP.HCM từ lâu đã là địa phương có sức hút lớn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nếu có những chính sách phù hợp, TP hoàn toàn có thể trở thành trung tâm kết nối nguồn lực trí tuệ toàn cầu của người Việt.

Tôi cũng kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào không chỉ là một bộ phận không tách rời của dân tộc mà còn là nguồn lực quan trọng về tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới quốc tế.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết số 80/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết này nhấn mạnh vai trò của giáo dục và con người trong xây dựng sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.

Tôi mong các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, cần phát huy vai trò của trí thức, nhà giáo kiều bào trong việc kết nối tri thức và văn hóa giữa Việt Nam với thế giới. Đây chính là một trong những mong mỏi lớn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói riêng cũng như ở nước ngoài nói chung.

Bà LÊ THƯƠNG, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản):

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản)

Mong đại biểu là cầu nối thực chất giữa ý Đảng và lòng dân

Trong kỳ bầu cử lần này, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu của nhân dân, đặc biệt là đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Điều quan trọng nhất là các đại biểu phải thực sự trở thành cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân và tiếng nói của kiều bào ở nước ngoài.

Các đại biểu cần lắng nghe đầy đủ, khách quan những tâm tư, nguyện vọng của người Việt xa Tổ quốc để phản ánh vào chính sách và pháp luật một cách kịp thời, hiệu quả. Khi tiếng nói của kiều bào được tiếp nhận và phản ánh đúng mức, niềm tin của cộng đồng đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ càng được củng cố.

Đối với TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc thu hút và phát huy nguồn lực trí tuệ, tài chính cũng như kinh nghiệm quốc tế của kiều bào. Việc tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, kiều bào cũng mong muốn các đại biểu quan tâm hơn đến công tác ngoại giao nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng khi Chính phủ đã lắng nghe tiếng nói của kiều bào, ghi nhận nhiều kiến nghị từ thực tiễn cộng đồng và từng bước thể chế hóa thành chính sách.

Việc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt ở nước ngoài và cho phép mở các chương trình, khoa Việt Nam học tại các trường đại học nước ngoài theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là bước tiến rất đáng ghi nhận. Những chính sách này không chỉ giúp con em kiều bào có điều kiện học tập tiếng Việt bài bản mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết với quê hương.

Từ thực tiễn đó, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn kiều bào tiêu biểu tham quan hệ thống ngân hàng số tại một ngân hàng ở TP.HCM.

﻿Ảnh: BTC

Ông DANNY VÕ THÀNH ĐĂNG, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM:

Kỳ vọng sự bứt phá từ chính sách dành cho kiều bào

Điều mong muốn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp tục quan tâm một cách thực chất đến khoảng 6 triệu người Việt đang sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Danny Võ Thành Đăng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Trong thời gian qua, nhiều nghị quyết, nghị định và chương trình hành động đã được ban hành nhằm hỗ trợ cộng đồng kiều bào. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những người con xa quê.

Chúng tôi mong rằng các chính sách này sẽ được triển khai sâu rộng hơn đến từng địa phương để thấu hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của kiều bào.

Thực tế, việc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở nước ngoài đôi khi không bắt buộc. Nhưng khi về Việt Nam, kiều bào phải thực hiện các thủ tục này. Điều này gây bỡ ngỡ cho thế hệ thứ ba, những người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Vì vậy, tôi mong rằng các thủ tục hành chính liên quan đến kiều bào sẽ được đơn giản hóa và linh hoạt hơn để tạo thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài khi về nước sinh sống, làm việc hoặc đầu tư.

Trong tương lai, tôi cũng kỳ vọng sẽ có đại diện của cộng đồng kiều bào được tham gia ứng cử ĐBQH. Hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài chủ yếu tham gia thông qua Mặt trận Tổ quốc để đóng góp ý kiến và phản biện chính sách.

Việc có đại diện kiều bào trong đội ngũ ĐBQH sẽ giúp phản ánh trực tiếp hơn nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng. Đây là lực lượng có thể đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Với những thay đổi mạnh mẽ hiện nay, Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tôi tin rằng nếu tận dụng tốt cơ hội, đất nước có thể rút ngắn khoảng cách phát triển với các quốc gia tiên tiến trong thời gian tới.

Bà CAO HẠ LINH, nguyên Trưởng tiểu ban Truyền thông Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore:

Mong “tư duy toàn cầu và hành động quyết liệt”

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, tôi kỳ vọng các ĐBQH và đại biểu HĐND sẽ có “tư duy toàn cầu và hành động quyết liệt”.

Bà Cao Hạ Linh, nguyên Trưởng tiểu ban Truyền thông Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

Các đại biểu cần có tầm nhìn rộng để xây dựng và thẩm định những chính sách thúc đẩy kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi xanh. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định vị thế của Việt Nam trong tương lai.

Tôi cũng mong các đại biểu không chỉ lắng nghe mà phải thực sự thấu hiểu những rào cản mà doanh nghiệp, trí thức trẻ đang gặp phải, từ đó tháo gỡ các “nút thắt” về thủ tục hành chính bằng những quyết sách cụ thể và kịp thời.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục cải cách các chính sách liên quan đến quốc tịch, quyền sở hữu tài sản và các chế độ đãi ngộ dành cho chuyên gia đầu ngành.

Là một người từng sống trong cộng đồng kiều bào và nay trở về Việt Nam với mong muốn cống hiến, tôi hy vọng cơ chế “trải thảm đỏ” cho nhân tài sẽ được đổi mới theo hướng thực chất hơn.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi về thuế hay đất đai, điều mà kiều bào mong muốn là một môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, nơi sự sáng tạo được khuyến khích và ghi nhận.

Các đại biểu cũng cần trở thành cầu nối để tiếng nói của các chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại những trung tâm kinh tế – khoa học lớn trên thế giới được lắng nghe trong quá trình hoạch định chính sách.

Tôi tin rằng nếu xây dựng được một hệ sinh thái cởi mở và sáng tạo, Việt Nam sẽ thu hút được ngày càng nhiều trí thức trẻ, đặc biệt là thế hệ người Việt ở nước ngoài, trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.