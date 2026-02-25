Kiều hối vào TP.HCM vượt 10 tỉ USD, kiều bào rộng cửa mua nhà 25/02/2026 07:11

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy nguồn lực tài chính từ người Việt ở nước ngoài đang tăng trưởng mạnh, trong khi Luật Đất đai 2024 và danh mục dự án mới đã tháo gỡ rào cản cuối cùng. Sự cộng hưởng giữa dòng tiền kỷ lục và cơ chế minh bạch tạo xung lực mới, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nguồn lực kiều hối và đột phá thể chế

Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lượng kiều hối chảy về TP.HCM lần đầu tiên vượt ngưỡng kỹ thuật 10 tỉ USD, đạt mức 10,3 tỉ USD.

Con số này không chỉ tăng trưởng 8,3% so với năm trước mà còn chiếm gần 60% tổng lượng kiều hối của cả nước. Xét về cơ cấu, dòng tiền chủ yếu đến từ khu vực châu Á (chiếm gần 50%) và châu Mỹ (30%), cho thấy niềm tin của cộng đồng người Việt tại các thị trường lớn vào sự phục hồi kinh tế trong nước là rất vững chắc.

Nhu cầu mua nhà ở tại Việt Nam của kiều bào và người nước ngoài là rất lớn. Ảnh: QH

Tuy nhiên, giá trị của dòng kiều hối không chỉ nằm ở việc làm đẹp bảng cân đối tài chính hay ổn định tỉ giá. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra một tham số quan trọng: Có khoảng 20-21% tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố được đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản. Với quy mô hơn 10 tỉ USD, điều này đồng nghĩa với việc có hơn 2 tỉ USD sẵn sàng chảy vào thị trường địa ốc, tạo ra một nguồn cầu thực tế và mạnh mẽ.

Động lực để kích hoạt nguồn vốn khổng lồ này chính là sự thay đổi mang tính cách mạng của hệ thống pháp lý. Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã mang lại vị thế pháp lý bình đẳng hơn bao giờ hết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Khung pháp lý minh bạch chính là yếu tố then chốt giúp gia tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư.

Hơn 20% lượng kiều hối về TP.HCM được đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản. Ảnh: QH

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở sự phân định rõ ràng về quyền lợi. Ông Châu nhấn mạnh chính sách đất đai hiện hành đã coi người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài chứng minh có nguồn gốc Việt Nam được hưởng các chính sách về đất đai, đầu tư và mua nhà tương đương người trong nước.

Đây là bước tiến vượt bậc so với trước kia, khi người mua thường phải nhờ người thân đứng tên, dẫn đến nhiều rủi ro tranh chấp. Giờ đây, chỉ riêng cá nhân người nước ngoài (không có gốc Việt) mới bị giới hạn mua trong các dự án nhà ở thương mại. Sự thay đổi này không chỉ tháo gỡ tâm lý lo ngại về thủ tục pháp lý mà còn kích thích nhu cầu sở hữu tài sản để an cư, nghỉ dưỡng hoặc dưỡng già của kiều bào.

Căn hộ dẫn sóng, hàng loạt dự án được cấp phép

Khi nút thắt tâm lý và pháp lý được tháo gỡ, khẩu vị đầu tư của kiều bào đang định hình rõ nét xu hướng của thị trường. Theo nghiên cứu Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ chung cư đang dẫn dắt dòng tiền nhờ cơ chế thanh toán linh hoạt và tính thanh khoản cao.

Chuyên gia lý giải rằng hình thức mua nhà hình thành trong tương lai với tiến độ thanh toán giãn theo từng giai đoạn giúp giảm áp lực dòng tiền so với việc mua nhà đất phải thanh toán một lần giá trị lớn.

Hơn nữa, căn hộ tại các dự án của chủ đầu tư uy tín, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, thường được xem là bước "thử lửa" an toàn cho những nhà đầu tư muốn thăm dò thị trường trước khi quyết định xuống tiền quy mô lớn hơn.

Phân khúc căn hộ chung cư vẫn là lựa chọn hàng đầu của kiều bào và người nước ngoài.

﻿Ảnh: QH

Đáp ứng nhu cầu này, nguồn cung pháp lý sạch đang được các địa phương khơi thông mạnh mẽ. UBND TP.HCM vừa công bố bổ sung 48 dự án nhà ở thương mại vào danh mục cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số dự án đủ điều kiện lên con số 65.

Việc mở rộng danh mục này không chỉ cải thiện thanh khoản mà còn phục vụ mục tiêu thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc trong bối cảnh TP.HCM định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Làn sóng mở cửa này không chỉ giới hạn tại các đô thị lớn mà còn lan tỏa ra các tỉnh vệ tinh, nơi có quỹ đất rộng và hạ tầng kết nối tốt. Điển hình là dự án với quy mô 1,5 tỉ USD tại Hưng Yên công bố cho phép người nước ngoài sở hữu.

Tuy nhiên, để dòng vốn thực sự chảy mạnh và kiều bào có thể yên tâm an cư, các chuyên gia cho rằng vẫn còn những điểm nghẽn kỹ thuật cần xử lý triệt để. Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào chỉ ra thực tế rằng nhu cầu ổn định giấy tờ như xuất nhập cảnh, xác nhận quốc tịch là trăn trở lớn nhất.

Nhiều trường hợp kiều bào dù đã có quốc tịch hoặc hộ chiếu Việt Nam nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc làm căn cước công dân, dẫn đến vướng mắc khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính online do quy định về định danh điện tử và sinh trắc học.