Giá xây dựng 1m2 nhà ở Khánh Hòa được quy định bao nhiêu? 10/03/2026 16:16

(PLO)- Khánh Hòa vừa ban hành bảng giá xây dựng 1m2 nhà để tính phí trước bạ đối với nhà.

Ngày 10-3, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký ban hành quyết định quy định bảng giá xây dựng 1m2 nhà để tính phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa ban hành bảng giá xây dựng 1m2 nhà để tính phí trước bạ. Ảnh: H.H

Bảng giá xây dựng này được áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, công trình giáo dục, khách sạn.

Theo bảng giá, nhà ở riêng lẻ một tầng tùy vào kết cấu sẽ có giá từ 3.751.000 đồng đến 6.167.000 đồng đối với mái tôn và từ 4.547.000 đồng đến 6.638.000 đồng đối với mái ngói.

Bảng giá cũng quy định giá chi tiết đối với nhà ở hai tầng và trên ba tầng theo từng loại vật liệu xây dựng, tầng hầm và giá các loại nhà tiền chế.

Đối với nhà chung cư, trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, công trình giáo dục, giá xây dựng được quy định theo từng loại công trình, tầm hầm. Bảng giá khách sạn được quy định theo tiêu chuẩn.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện và tổ chức công tác quản lý lệ phí trước bạ theo quy định.

Sở Xây dựng được giao phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quyết định trên. Đồng thời, chủ trì các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá khi có thay đổi của cấp có thẩm quyền hoặc biến động giá trên thị trường lớn hơn 10%.