TP.HCM sẽ đánh số nhà bằng phần mềm GIS 25/02/2026 09:52

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TP chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn TP.

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Trung tâm Chuyển đổi số TP là cơ quan chuyên môn chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà. Đồng thời, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm điều phối chung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

TP.HCM sẽ triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Triển khai thực hiện trong quý I-2026. Trường hợp phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đang được triển khai tại phường An Khánh được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và có thể rút ngắn thời gian triển khai, đề nghị ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện phần mềm này để sử dụng chung trên toàn địa bàn TP. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì tổ chức xây dựng mới phần mềm theo quy định"- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số TP trong việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận số nhà”.

Đồng thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật; cung cấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở, bảo đảm phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/2024 và 09/2025 của Bộ Xây dựng.

Các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng, tham gia rà soát, đánh giá thực tế triển khai tại địa phương. Bên cạnh đó là bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành phần mềm. Hơn nữa là tổ chức triển khai, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm sau khi được đưa vào vận hành chính thức, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.