Thanh niên bị truy nã đặc biệt nguy hiểm bất ngờ xuất hiện tại nơi cư trú 24/02/2026 15:02

(PLO)- Sau khi Công an ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, thanh niên ở Đà Nẵng bị truy nã bất ngờ trở lại địa phương và bị bắt giữ.

Ngày 24-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Phan Hồng Thiện (28 tuổi, ngụ khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông). Thiện là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Hồng Thiện bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại địa phương. Ảnh: CA

Trước đó, Thiện có hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thiện.

Sáng 24-2, Công an phường Điện Bàn Đông cử tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Thiện tại nơi cư trú.

Công an phường Điện Bàn Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao bị can trên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.