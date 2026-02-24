Khởi tố người kéo tay, kéo kính ô tô rồi bỏ chạy làm Thiếu tá CSGT bị thương 24/02/2026 13:10

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (25 tuổi, trú thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Tuấn Quyền.

Trước đó, vào tối 19-2, Tổ CSGT Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang, trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô mang biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn. Quyền là người điều khiển chiếc xe nêu trên.

Trong quá trình làm việc, Quyền bất ngờ giữ tay cán bộ CSGT là thiếu Tá Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ, đồng thời kéo kính chắn gió rồi tăng ga bỏ chạy khiến Thiếu tá Đông bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe.

Sau khi di chuyển khoảng 500 m Quyền mới buông tay, hạ kính chắn gió làm Thiếu tá Đông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Quyền là 0,21 mg/L khí thở.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Tuấn Quyền.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.