Nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 17/03/2026 12:38

(PLO)- Cơ quan chức năng nhận định sơ bộ các nạn nhân trên tàu Trường Nguyên 18 tử vong khả năng cao do ngạt khí độc hoặc thiếu oxy trong hầm máy.

Ngày 17-3, Công an xã Cà Ná phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra nguyên nhân tử vong của ba người và hai người khác bị thương trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 16-3, Công an xã Cà Ná nhận tin báo khẩn từ Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná về sự cố trên tàu Trường Nguyên 18. Tàu này đang neo đậu ngoài khơi để chờ vào bốc hàng thì xảy ra tai nạn khiến thuyền viên tử vong và cần cấp cứu khẩn cấp.

Cơ quan chức năng có mặt hiện trường vụ việc, tiến hành điều tra. Ảnh: AB

Công an xã Cà Ná đã cử tổ công tác đến phối hợp cứu nạn, bảo vệ hiện trường và liên hệ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận điều xe cấp cứu hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, trên boong tàu có bốn nạn nhân, trong đó hai người đã tử vong, hai người bị thương nặng. Một người khác vẫn đang bị kẹt dưới hầm máy.

Do hầm tàu bốc mùi dầu nồng nặc và thiếu không khí nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ không thể xuống ngay lập tức để tránh nguy cơ ngạt khí.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu Trường Nguyên 18 có 11 thuyền viên. Ba người tử vong gồm: ông Trần Đức Tài (45 tuổi, máy phó), ông Trần Xuân Dũng (55 tuổi, thợ máy) và ông Đệ (47 tuổi, đầu bếp). Cả ba nạn nhân cùng quê tỉnh Nghệ An.

Hai thuyền viên đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận là ông Bùi Văn Quý (58 tuổi, quê Hải Phòng, thuyền trưởng) và Thái Văn Thịnh (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, thợ máy).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân không có tổn thương do ngoại lực. Cơ quan chức năng nhận định sơ bộ các nạn nhân tử vong khả năng cao do ngạt khí độc hoặc thiếu oxy trong hầm máy khi làm việc.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân, hỗ trợ đưa nạn nhân còn kẹt ra ngoài và phối hợp với gia đình, chủ tàu xử lý hậu sự.