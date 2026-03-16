Tìm thấy thi thể người đàn ông đi đào cây cảnh trên vịnh Vân Phong 16/03/2026 09:12

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi đi đào cây cảnh trên vùng biển vịnh Vân Phong.

Sáng 16-3, lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông NVL (34 tuổi, ngụ xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa).

Ông L là nạn nhân mất tích trên vịnh Vân Phong khi đi đào cây cảnh sau gần một tuần mất tích.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực cảng Nam Vân Phong. Ảnh: NH

Thi thể ông L được tìm thấy ở khu vực biển gần cảng Nam Vân Phong, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông L cho gia đình lo hậu sự.

Như PLO đã thông tin, ngày 9-3, ông L cùng ba người dân trú tại các xã Đại Lãnh và Vạn Thắng đi ghe ra khu vực đảo Hòn Lớn, xã Đại Lãnh để khai thác cây cảnh.

Đến sáng 11-3, cả nhóm lên ghe trở về bờ. Khi ghe di chuyển được ít phút đến khu vực biển giữa đảo Cổ Cò và Điệp Sơn, ông L ra phía đuôi ghe đi vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, những người cùng đi mới phát hiện người này mất tích. Nhóm người tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên báo cơ quan chức năng.