Vĩnh Long: Xác minh việc 2 cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần 02/05/2026 11:08

(PLO)- Hai cha con đi tập thể dục thì phát hiện 2 con cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần (Vĩnh Long) nên trình báo công an. Công an xã Tiểu Cần đang xác minh, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác.

Ngày 2-5, Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh thông tin 2 con cá sấu xuất hiện tại khu vực sông Tiểu Cần.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-5, hai cha con ở xã Tiểu Cần trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện 2 con cá sấu lớn, nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6 chuẩn bị thi công.

Ngay sau đó, người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và trình báo cơ quan công an xã.

Công an xã Tiểu Cần đang xác minh tin báo phát hiện 2 con cá sấu lớn nổi trên sông, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo UBND xã, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập, đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Khi phát hiện dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc Công an xã Tiểu Cần để kịp thời xử lý.