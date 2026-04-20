Mâu thuẫn cá nhân, 1 người bị đâm tử vong ở Vĩnh Long 20/04/2026 10:17

(PLO)- Sau khi xảy ra xô xát do mâu thuẫn, 1 người đàn ông ở Vĩnh Long dùng dao đâm người khác dẫn đến tử vong.

Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài (45 tuổi, ngụ xã Tân Xuân) về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-4, do mâu thuẫn cá nhân, Tài và ông ĐHA (47 tuổi, ngụ xã Ba Tri) xảy ra cự cãi. Trong lúc xung đột, Tài bị ông A. đe dọa đánh.

Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài đã dùng dao mang theo trong người đâm ông A.

Sau khi gây án, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến ngày 7-4 thì tử vong.

Sau khi biết tin nạn nhân tử vong, Tài đã đến Công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.