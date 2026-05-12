Dùng vật giống súng cướp ở Circle K, người đàn ông bị bắt sau 6 giờ gây án 12/05/2026 20:51

(PLO)- Dùng vật giống súng khống chế nhân viên cửa hàng Circle K để cướp tiền, Vương Vĩnh An đã bị Công an TP.HCM bắt giữ chỉ sau sáu giờ gây án.

Công an phường Bình Thới, TP.HCM, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Vương Vĩnh An (40 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 10 giờ 45 ngày 11-5, Công an phường Bình Thới tiếp nhận tin báo từ anh TĐHQ (26 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) về vụ cướp xảy ra tại cửa hàng tiện lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe Air Blade màu đỏ đen đến cửa hàng Circle K tại số 17 Dương Đình Nghệ. Người này mặc quần jeans xanh, áo thun màu sáng, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang vào mua đồ.

Người đàn ông dùng vật giống súng uy hiếp, cướp tài sản. Ảnh: CA

Trong lúc nhân viên đang thanh toán, nam thanh niên bất ngờ rút từ túi quần một vật giống súng để khống chế, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được 2,2 triệu đồng, người này nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an phường Bình Thới phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét dấu vết người gây án.

Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm là An. Ảnh: CA

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm là Vương Vĩnh An, thu giữ một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi dùng vật giống súng để cướp tài sản. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định An dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.