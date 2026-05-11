Bị khách hàng lấy giấy tờ và xe Exciter tháo chạy khi rao bán trên Facebook 11/05/2026 22:14

(PLO)- Sau khi vờ hỏi mua xe Exciter qua Facebook rồi lừa lấy xe của nạn nhân bỏ chạy, Nguyễn Khánh Vi đã bị Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ sau khoảng 22 giờ.

Ngày 11–5, Công an xã Bình Hưng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Khánh Vi (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, anh LVK đăng tin bán xe máy hiệu Exciter trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, một người liên hệ hỏi mua và hẹn gặp để xem xe.

Vi nhanh chóng bị cơ quan chức năng xác định hành vi, bắt giữ. Ảnh: CA

Khoảng 17 giờ 30 ngày 9–5, người này đến phòng trọ của anh Khang tại địa chỉ 35/7, ấp 28, xã Bình Hưng để kiểm tra phương tiện. Tại đây, người này lợi dụng sơ hở của anh Khang, cầm theo giấy tờ xe rồi bất ngờ điều khiển xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo vào lúc 22 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Hưng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết và truy xét hướng bỏ trốn của người gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 16 giờ 20 ngày 10–5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Khánh Vi. Tại cơ quan Công an, Vi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.