Công an xã Hiệp Phước tổ chức giải Pickleball chào mừng ngày lễ lớn 11/05/2026 19:16

(PLO)- Công an xã Hiệp Phước vừa tổ chức giải Pickleball lần thứ I năm 2026 nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng phối hợp.

Ngày 11-5, Công an xã Hiệp Phước cho biết đơn vị vừa tổ chức thành công Giải Pickleball Công an xã Hiệp Phước lần thứ I năm 2026 tại sân Pickleball Công an xã Hiệp Phước.

Đây là hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Hiệp Phước phát biểu. Ảnh: N.TÂN

Giải đấu quy tụ 10 cặp vận động viên đến từ các đơn vị: Công an xã Nhà Bè, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 21 (Phòng PC07 Công an TP.HCM), Trạm CSGT Đa Phước, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hiệp Phước, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nhà Bè và Công an xã Hiệp Phước.

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở và cổ động viên tham gia cổ vũ sôi nổi. Hoạt động này góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các lực lượng trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đại diện Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 10 đơn vị tham gia giải đấu. Ảnh: N.TÂN

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho cặp vận động viên đến từ Trạm CSGT Đa Phước. Giải Nhì thuộc về Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nhà Bè và giải Ba thuộc về Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 21.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Hiệp Phước cho biết, việc tổ chức giải Pickleball lần này không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ các lực lượng giao lưu, học hỏi, gắn bó; đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể lực và bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Vượt qua chín cặp vận động viên khác, đội Trạm CSGT Đa Phước đã xuất sắc giành giải cao nhất tại Giải Pickleball do Công an xã Hiệp Phước tổ chức. Ảnh: N.TÂN

Thông qua giải đấu, đơn vị mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với xây dựng lực lượng Công an xã Hiệp Phước ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.