'Hành trang yêu thương' tại Ngày hội Phú Mỹ Hưng Hướng về Trẻ em 2026 29/05/2026 20:40

(PLO)- Ngày hội “Phú Mỹ Hưng Hướng Về Trẻ Em” lần 15 - 2026 sẽ có một hoạt động cộng đồng mang tên “Hành trang yêu thương” nhằm tạo cơ hội để các bé cùng gia đình tham gia sẻ chia với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hành động thiết thực.

Theo đó, trong thời gian diễn ra ngày hội, các bé có thể mang đến gian hàng “Hành trang yêu thương” những vật phẩm như tập trắng, balo, hộp bút, bút chì, bút màu, gôm, thước kẻ, giày dép… để quyên góp. Khi tham gia, các bé sẽ được nhận quà lưu niệm là móc khóa hoặc túi canvas xinh xắn. Mỗi bé được đổi tối đa 2 phần quà và chương trình sẽ kết thúc khi hết quà tặng.

Toàn bộ vật phẩm quyên góp sẽ được gửi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bát Nhã (Đồng Nai).

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng Hướng về trẻ em” là hoạt động cộng đồng thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm mang đến sân chơi bổ ích, lành mạnh và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Ngày hội năm nay sẽ diễn ra từ 15:00 đến 21:00 ngày 30-5-2026 và từ 8:00 đến 18:00 ngày 31-5-2026 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TP.HCM), với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”.