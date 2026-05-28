Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII 28/05/2026 16:02

(PLO)- Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.852 bài dự thi của các thí sinh chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đối tượng tham gia cuộc thi đa dạng, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai. Ảnh: TT

Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, ngoài các giải thưởng đã công bố trong thể lệ, Ban Tổ chức đã xét bổ sung 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phong trào và 3 giải Sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải và 2 giải tập thể.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, 3 giải Sáng tạo, 1 giải thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chứng nhận và tiền thưởng.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích, giải Sáng tạo, Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất được trao chứng nhận, tiền thưởng.

Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Tác phẩm "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" đạt giải Nhất.

Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tác phẩm khẳng định Thanh Niên Việt Nam, Tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo cuộc thi đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách.

"Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt”- họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.