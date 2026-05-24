Nỗi đau chất chồng với gia đình 3 chị em họ tử vong trên sông Trà Khúc 24/05/2026 14:44

(PLO)- Ba chị em họ rủ nhau ra sông chơi rồi mất tích. Khi người lớn đến bờ sông thì chỉ tìm thấy xe đạp điện và quần áo.

Vụ đuối nước khiến ba trẻ là chị em họ tử vong trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), khiến người dân địa phương bàng hoàng. Đằng sau vụ việc là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai gia đình có con gặp nạn.

5 năm, ba đứa con đuối nước

Những ngày này, tại thôn Minh Trung, xã Trường Giang, người thân và hàng xóm đang hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) lo hậu sự cho hai người con tử vong trong vụ đuối nước.

Tang thương phủ lấy căn nhà của anh Ngọc và chị Lựu.

Ngồi trước căn nhà tình thương rộng khoảng 30m², anh Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá đột ngột. Hai con của anh là cháu NQQ (13 tuổi) và NTH (11 tuổi) nằm trong số ba nạn nhân tử vong.

Theo người dân địa phương, gia đình anh Ngọc thuộc diện cận nghèo. Vợ chồng anh có sáu người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc thợ sơn nước của anh, thu nhập không ổn định.

Nỗi đau càng trở nên nặng nề hơn khi đây không phải lần đầu gia đình anh gặp bi kịch. Người dân trong xóm cho biết, khoảng 5 năm trước, một người con khác của anh Ngọc cũng tử vong do rơi xuống hố nước phía sau nhà khi mới 2 tuổi.

Chị Lựu thất thần vì cú sốc quá lớn.

Vợ anh Ngọc là chị Nguyễn Thị Lựu hiện ở nhà chăm con nhỏ mới vài tháng tuổi. Biến cố xảy ra khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Việc lo hậu sự cho các cháu hiện nhận được sự hỗ trợ từ người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Sự (51 tuổi) cũng đang tổ chức tang lễ cho con gái là cháu NTQN, nạn nhân còn lại trong vụ việc.

Ông Nguyễn Sự đau đớn đứng bên linh cữu con gái.

Ông cho biết bình thường cháu N chỉ đi chơi quanh làng rồi tự về nhà đúng giờ. Vì vậy, khi trời tối mà vẫn không thấy con, ông bắt đầu bất an. “Khi ra bãi sông thấy xe đạp điện cùng quần áo của các cháu để lại, tôi biết có chuyện chẳng lành”, ông Sự nghẹn giọng.

Cuộc tìm kiếm xuyên đêm

Theo người thân, khoảng 15 giờ ngày 22-5, cháu NTQN đi xe đạp điện đến rủ hai anh em Q và H ra ngoài chơi. Ba cháu là chị em họ, sống gần nhau và thường xuyên đi cùng nên gia đình không quá lo lắng.

Đến tối cùng ngày, không thấy các cháu trở về, người thân tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Đoạn sông Trà Khúc nơi xảy ra vụ việc.

Khi đến khu vực bờ sông Trà Khúc, người nhà phát hiện xe đạp điện và quần áo của các cháu để lại trên bờ nên nghi xảy ra sự cố. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông.

Đến sáng 23-5, thi thể ba cháu lần lượt được tìm thấy cách vị trí ban đầu khoảng 3-6km.

Theo người dân địa phương, đoạn sông Trà Khúc qua xã Trường Giang có nhiều khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh nhưng vào mùa nắng nóng vẫn thường có trẻ em đến tắm.

Ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu và giao các đoàn thể tiếp tục phối hợp hỗ trợ hai gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến hơn 10 người tử vong, phần lớn là trẻ em.