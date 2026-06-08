Nữ sinh viên đạt IELTS 8.5, bị dính lưỡi bẩm sinh tranh tài tại The TVFACE 08/06/2026 08:39

(PLO)- Trong chương trình The TVFACE University 2026, tìm kiếm gương mặt MC dành cho sinh viên, thí sinh Phương Vy của ĐH Ngoại thương gây chú ý với câu chuyện của mình.

Chương trình “Gặp gỡ mùa hè - Công bố The TVFACE University 2026” diễn ra tại Đường sách TP.HCM ngày 7-6 với màn ra mắt của Top 30 thí sinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Top 30 thí sinh ra mắt. Ảnh: BTC

Sân chơi đặc biệt của sinh viên

The TVFACE University 2026 với chủ đề “Tiếng nói sinh viên – Kỷ nguyên rực rỡ” là phiên bản dành riêng cho sinh viên của dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE, do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết các thí sinh năm nay đến từ nhiều lĩnh vực như truyền thông, báo chí, điện ảnh, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục hay y tế. Dù khác nhau về chuyên môn và xuất phát điểm, tất cả đều có chung niềm yêu thích với truyền thông, báo chí và ngôn ngữ.

Theo ông Phúc, chương trình không chỉ dành cho sinh viên TP.HCM mà còn hướng đến sinh viên khu vực phía Nam, tạo môi trường để các bạn trẻ có cơ hội tỏa sáng và khẳng định năng lực bản thân.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, tác giả format Gương mặt truyền hình cho biết The TVFACE vốn được tổ chức hai năm một lần. Tuy nhiên, do năm sau đánh dấu cột mốc 10 năm nên ê-kíp quyết định thực hiện một mùa giải đặc biệt dành riêng cho sinh viên.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, tác giả format Gương mặt truyền hình. Ảnh: BTC

Sau thời gian phát động, chương trình nhận gần 200 hồ sơ từ 28 trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM. Ban tổ chức đã chọn 60 thí sinh xuất sắc bước vào vòng casting tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trước khi tìm ra Top 30 và chính thức ra mắt tại sự kiện.

Ra mắt top 30 cùng giám khảo và mentor

Trong Top 30, nhiều thí sinh gây ấn tượng với hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Đáng chú ý là thí sinh Nguyễn Phương Vy - sinh viên năm 2 của Trường Đại học Ngoại thương TP. HCM.

Thí sinh Nguyễn Phương Vy của ĐH Ngoại Thương TP.HCM. Ảnh: BTC

Phương Vy gặp khó khăn về phát âm do bị dính lưỡi bẩm sinh. Dù đã phẫu thuật từ nhỏ nhưng Vy vẫn gặp trở ngại trong việc nói tròn vành rõ chữ.

Vy chia sẻ cô từng mặc cảm vì giọng nói của mình, đặc biệt khi theo đuổi lĩnh vực giao tiếp và dẫn chương trình. Tuy nhiên, thay vì xem đó là điểm yếu, nữ thí sinh chọn biến nó thành động lực để cố gắng mỗi ngày.

Sở hữu IELTS 8.5 nhưng Vy thừa nhận gần như chưa có kinh nghiệm dẫn chương trình chuyên nghiệp. Cô từng áp lực khi đứng trên sân khấu và “không chịu được sức nặng của micro”, từ đó quyết định tham gia cuộc thi để vượt qua giới hạn bản thân.

Theo Phương Vy, “lá bài mạnh” nhất của cô không nằm ở thành tích hay ngoại hình mà là tinh thần không ngừng nỗ lực. “Mọi điều phi thường trên thế giới này đều bắt đầu từ những con người bình thường”-nữ thí sinh bày tỏ.

Giới thiệu Ban giám khảo cuộc thi. ảnh: BTC

Hội đồng giám khảo năm nay gồm doanh nhân Chung Tấn Bảo, doanh nhân Lê Đăng Khoa, nhà báo Lê Quỳnh Trâm, MC - nhà sản xuất Phạm Thanh.

Bên cạnh đó, đội ngũ mentor gồm MC - biên tập viên Phan Trung Hậu, MC - diễn viên Quản Hân và MC - nhà sản xuất Quốc Trí cũng chính thức ra mắt.

Các mentor đồng hành, hướng dẫn cho các thí sinh. Ảnh: BTC

Các mentor không chỉ hướng dẫn chuyên môn mà còn hỗ trợ thí sinh hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình, xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển tư duy sáng tạo nội dung trong môi trường truyền thông số.