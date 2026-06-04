Đắk Lắk: Tổ chức lễ đón nhận, an táng 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia 04/06/2026 17:40

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu 27 liệt sĩ đã hy sinh ở Campuchia.

Chiều 4-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 27 liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh tại Campuchia.

Lễ truy điệu 27 liệt sĩ. Ảnh: T.T

Cả 27 hài cốt các liệt sĩ nói trên do Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2025-2026.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Doãn Anh, Phó chủ tịch Quốc hội; đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk xúc động cho biết chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau. Trong đó, nỗi đau lớn nhất là còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chưa tìm được phần mộ.

Không khí trang nghiêm trong buổi lễ. Ảnh: T.T

Theo ông Mỹ, trong mùa khô 2025-2026, sau gần bảy tháng trèo đèo, lội suối, băng rừng với biết bao khó khăn thử thách, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 của tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh tại Campuchia để đưa về đất mẹ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cầu 14 (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đón 27 hài cốt của các liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia về nước.

Theo ghi nhận của PLO, từ sáng sớm, đông đảo người dân, cựu chiến binh, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tập trung về khu vực cầu 14, đoạn tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng để chờ đón anh linh các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng và Nhân dân đón các liệt sĩ trở về đất mẹ. Ảnh: T.T

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, bà Nguyễn Thị Thu (70 tuổi, cựu thanh niên xung phong) không giấu được vẻ xúc động.

Bà Thu cho biết tối qua bà nghe tin sáng nay địa phương tổ chức đón các liệt sĩ, chuyên gia hy sinh tại Campuchia về nước. Sáng dậy, bà lật đật đến khu vực cầu 14 để chào đón những người con tha hương trở về với đất mẹ.

"Tôi không kịp sửa soạn vì sợ trễ dịp. Cảm giác bây giờ thật khó nói. Tôi thật sự rất xúc động, sau bao năm nằm lại đất khách quê người, các anh đã được trở về với đất mẹ", bà Thu nói.

Còn cựu chiến binh Lê Duy Trinh (66 tuổi) cho biết khi nghe tin, ông cũng quyết định gác lại mọi việc, khoác lên mình màu áo lính rồi chạy ngay về cầu 14 để chờ đón các liệt sĩ với phong thái trang nghiêm, chỉnh tề nhất.

Người dân và lực lượng cựu chiến binh chào đón các liệt sĩ trở về đất mẹ. Ảnh: T.T

"Lần nào nghe tin đón liệt sĩ về, tôi cũng đến đây với tâm thế trang nghiêm, chỉnh tề nhất để chào đón các chú, các anh và các bạn trở về quê hương", ông Trinh nói.