CSGT TP.HCM, BHXH TP.HCM thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 19/06/2026 19:41

(PLO)- Nhân dịp 21-6, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón các đoàn công tác của Phòng PC08, Công an TP.HCM và Bảo hiểm xã hội TP.HCM đến thăm, chúc mừng và chia sẻ những tình cảm trân quý dành cho báo.

Ngày 19-6, nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón tiếp các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo.

Trong đó có đoàn lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM và đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM. Những lời chúc mừng, sự ghi nhận và tình cảm chân thành từ các đơn vị là nguồn động viên quý báu đối với những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM trong những ngày mang ý nghĩa đặc biệt này.

Đoàn công tác Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Kỳ vọng những ngòi bút tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực vì cộng đồng

Chiều cùng ngày, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM do Thượng tá Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng Phòng PC08, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Đỗ Văn Đồng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Theo Thượng tá Đồng, báo không chỉ là cầu nối giữa lực lượng CSGT với người dân mà còn góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật TP.HCM và Thượng tá Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM trò chuyện. Ảnh: MINH HOÀNG

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Đỗ Văn Đồng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phản biện chính sách và đồng hành cùng các cơ quan chức năng, trong đó có Phòng PC08.

Nhân dịp này, Thượng tá Đồng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tập thể những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM. Đồng thời, ông cũng chia sẻ trong bối cảnh thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, dù ở bất kỳ cơ quan hay đơn vị nào, những người làm báo vẫn sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp, dùng ngòi bút để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần làm đẹp cho xã hội và phục vụ lợi ích của nhân dân.

“Chúng tôi mong muốn thời gian tới, với bất kỳ vai trò nào, các anh chị em phóng viên, biên tập viên vẫn tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CSGT TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân phục vụ”, Thượng tá Đồng chia sẻ.

Đoàn công tác PC08, Công an TP.HCM cùng lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa sau buổi gặp mặt, chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Đón nhận tình cảm từ đoàn công tác, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng PC08 đã dành thời gian đến thăm tòa soạn.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết, thực hiện quy hoạch báo chí, sứ mệnh lịch sử của Báo Pháp Luật TP.HCM dưới tư cách pháp nhân độc lập sắp khép lại để mở ra một chương phát triển mới.

“Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các phóng viên, biên tập viên của báo cũng sẽ luôn sát cánh cùng lực lượng PC08 trong công tác tuyên truyền, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển chia sẻ.

Tiếp tục chung tay vì công tác an sinh xã hội

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn công tác của BHXH TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Biên tập cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo đã luôn đồng hành với ngành BHXH trong công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội.

Đoàn công tác BHXH TP.HCM đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gửi lời tri ân đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông Hà, trong nhiều năm qua, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế; góp phần giúp người lao động và người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ các quy định pháp luật, từ đó yên tâm lao động, sản xuất và tham gia các chính sách an sinh.

Sự phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị cũng đã góp phần hỗ trợ BHXH TP.HCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Thành ủy và UBND TP.HCM giao.

Ông Trần Dũng Hà bày tỏ mong muốn đội ngũ người làm báo của Báo Pháp Luật TP.HCM luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần cống hiến dù ở bất kỳ vị trí công tác nào trong tương lai.

“Dù làm công việc gì, các anh chị cũng hãy tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của mình. Nếu tiếp tục theo đuổi nghề báo, tôi tin rằng các anh chị sẽ tiếp tục góp phần xây dựng nền báo chí TP.HCM ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”, ông Hà chia sẻ.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải) cảm ơn những chia sẻ tình cảm của ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trong buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN LINH

Đáp lại tình cảm đó, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc BHXH TP.HCM đã dành cho tòa soạn những tình cảm chân thành và sự đồng hành quý báu trong suốt thời gian qua.

Ông Đinh Đức Thọ cho biết đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tập thể những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM trong thời điểm đặc biệt hiện nay. Dù ở bất kỳ đơn vị công tác nào trong tương lai, các thành viên của tòa soạn vẫn tiếp tục kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của nghề báo.

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cũng chia sẻ thêm tin vui về việc toàn bộ dữ liệu của báo sẽ được bảo tồn, lưu giữ. Điều này đồng nghĩa với việc những thông tin, kiến thức, các chương trình phối hợp tuyên truyền về BHXH, bảo hiểm y tế cùng nhiều thông tin giá trị khác sẽ tiếp tục được phục vụ bạn đọc.

Đoàn công tác BHXH TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ghi dấu những tình cảm chân thành và sự gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị với tờ báo trong nhiều năm qua. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Đinh Đức Thọ kỳ vọng trong thời gian tới, dù ở những cơ quan báo chí mới hay trên những cương vị khác nhau, những người làm báo từng gắn bó với Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng BHXH TP.HCM để thực hiện nhiều chương trình dân sinh thiết thực, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Chiều 19-6, nhiều đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các đoàn đều ghi nhận những đóng góp của tờ báo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phản biện chính sách, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội suốt nhiều năm qua.