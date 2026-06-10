Dừng phát hành và thu hồi sách 'Chuyện với Thanh' 10/06/2026 10:19

(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.

Ngày 10-6, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” trên báo chí và mạng xã hội, Bộ VH-TT&DL cho biết đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra. Việc rà soát được yêu cầu thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản.

Đến ngày 2-6-2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách. Đơn vị này đồng thời phải tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3-6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát gửi cơ quan quản lý. Trong báo cáo, nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung. Các hạn chế này đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn.

Nhà xuất bản và lãnh đạo nhà xuất bản đã nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn

Trên cơ sở báo cáo giải trình của nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập nhà xuất bản, ngày 4-6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm việc thực hiện được triển khai đồng bộ và hiệu quả, ngày 7-6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi ấn phẩm này.

Cục cũng đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.