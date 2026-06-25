Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94 25/06/2026 10:31

(PLO)- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) La Văn Cầu đã từ trần ngày 24-6, hưởng thọ 94 tuổi.

Theo thông tin từ UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội), Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) La Văn Cầu đã từ trần ngày 24-6, hưởng thọ 94 tuổi.

Anh hùng LLVTND La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948. Năm 1950, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay, ông có 76 năm tuổi Đảng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu tại nhà riêng. Ảnh: TTXVN

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê năm 1950, ông tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần vào những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi đó, ông chỉ huy tổ bộc phá thực hiện nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công.

Trong quá trình chiến đấu, ông bị địch bắn gãy nát một cánh tay. Dù bị thương nặng, ông đã yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, rồi dùng tay còn lại ôm bộc phá lao lên phá hủy lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch.

Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng thời cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Sau khi bị thương, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ. Ông được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông cư trú và sinh hoạt tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ), luôn gương mẫu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, từng là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen. Năm 2019, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.

Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng LLVTND La Văn Cầu là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.